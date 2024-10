Javier Martinez e Shaila Gatta, cos’è successo sotto le coperte al Grande Fratello 2024? Lui svela i dettagli ma…

Prima attratta da Lorenzo Spolverato, poi da Javier Martinez, poi di nuovo da Lorenzo: Shaila Gatta ha vissuto momenti di forte indecisione al Grande Fratello 2024 fino ad oggi, arrivando però a decidere di lasciarsi andare alla passione con Spolverato. Un capovolgimento che colpirà sicuramente Javier, convinto fino ad oggi che la ballerina avesse un debole per lui. Cosa che lei gli avrebbe dimostrato anche durante una serata di passione sotto le coperte.

Stando alle rivelazioni fatte da Javier dopo l’uscita (momentanea) di Shaila – volata in Spagna con Lorenzo – tra loro ci sarebbe stato più di un abbraccio e una carezza sotto le coperte del Grande Fratello. Pur non sbilanciandosi troppo, il pallavolista ha fatto intendere che tra loro c’è stato qualcosa di importante, motivo per il quale sarebbe rimasto tanto spiazzato quando lei ha ammesso che fuori non lo avrebbe aspettato. “L’altra sera, quando Shaila è venuta a prendermi, la notte che voi avete dormito nel letto di Clarissa, lei mi è saltata addosso al punto che io…“, ha esordito Javier prima che venisse censurato dalla regia.

Javier Martinez sbugiarda Shaila Gatta al Grande Fratello: “Baci con la lingua e poi…”

Ma di Shaila Gatta Javier ha svelato anche altri dettagli nella Casa del Grande Fratello 2024. “Shaila mi diceva che a lei Lorenzo non piace e lo vedeva solo come amico, e qui mi fermo, perché se tiro fuori altro poi finisce che non si presenta e io voglio che si presenta, lei deve stare in ansia!” ha tuonato il concorrente. Deluso dal comportamento della ballerina, il pallavolista ha infine svelato altri dettagli del loro approccio fisico: “Non si è comportata bene, mi dici che non hai trasporto e poi mi baci con la lingua, mi dici che con te sto benissimo…” Cos’altro sarà accaduto sotto le famose coperte?