Eliminato Grande Fratello 2024, 10a puntata: i concorrenti al televoto

Il Grande Fratello 2024 torna questa sera con una nuova attesissima puntata su Canale 5: tantissimi i temi che verranno affrontati in studio da Alfonso Signorini, tra questioni sentimentali e dinamiche di gioco nella Casa, ma ci sarà spazio anche per un nuovo ed importantissimo verdetto. Chi sarà l’eliminato del Grande Fratello 2024 nella decima puntata tra Iago Garcia, Mariavittoria Minghetti, Amanda Lecciso, Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Luca Giglio? Il pubblico è tenuto a votare chi vorrebbe salvare, l’ultimo della graduatoria di preferenze dovrà invece abbandonare la Casa.

6 nomi al televoto, 6 differenti personalità pronte a mettersi in gioco per conquistare il pubblico da casa: tra loro troviamo Jessica e Helena, due delle leader di questa edizione, nell’ultimo periodo in conflitto tra loro e che per questo sembrano aver diviso i telespettatori. Ci sono Mariavittoria e Amanda, grandi amiche di Jessica nella Casa e che dunque potrebbero giovare dell’elevato gradimento di cui la cantante gode fuori dalla Casa. Spazio anche a Iago, molto amato e anche lui diventato un leader, e al giovane Giglio che potrebbe essere salvato dalla fetta di pubblico che ha a cuore il suo rapporto sempre più stretto con Yulia Bruschi.

Grande Fratello 2024, i sondaggi: Amanda Lecciso rischia l’eliminazione

Ma cosa dicono i sondaggi relativi all’eliminato del Grande Fratello 2024? Secondo i risultati riportati sul sito grandefratello.forumfree, la preferita del pubblico è Jessica Morlacchi con il 30%, seguita da Helena Prestes al 27%; a poca distanza si piazza Iago Garcia al 22%. Nettamente più distaccati gli altri 3 concorrenti: Mariavittoria Minghetti è al 9%, Luca Giglio all’8% e Amanda Lecciso solo al 4%.

Dunque è Amanda a rischiare l’eliminazione, risultando la meno preferita dal pubblico: lo scarto con Mariavittoria e Luca non è elevatissimo, ma al momento è lei la principale concorrente candidata all’addio alla Casa. Intanto la puntata di questa sera si avvicina e, con essa, anche l’attesissimo verdetto: cosa è stato deciso dal pubblico?

