Cosenza Empoli/ La palla entra ma non è gol per Ricci, come Muntari e Bianconi (foto)

Un caso di gol non gol ha caratterizzato Cosenza Empoli, partita dell’ora di pranzo nel Santo Stefano di Serie B. Protagonista suo malgrado Samuele Ricci dell’Empoli, che al minuto 83 avrebbe firmato il gol del pareggio per la squadra toscana, ma nessuno se ne è accorto. Per prima cosa naturalmente ecco la cronaca: tiro da fuori area di Ricci, la palla sbatte sulla traversa e rimbalza oltre la linea di porta, sarebbe dunque la rete del pareggio per 1-1 a rispondere al vantaggio calabrese di Baez, ma l’arbitro Ivano Pezzuto e il guardalinee non se ne accorgono. In Serie B non esiste ancora la goal line technology e di conseguenza la frittata è fatta, con le immagini televisive piuttosto che le fotografie – come quella pubblicata naturalmente dall’Empoli sui propri canali social – che servono solamente a confermare come la terna arbitrale abbia commesso un errore al quale purtroppo non si è potuto porre rimedio.

COSENZA EMPOLI, GOL NON GOL PER RICCI: I PRECEDENTI ILLUSTRI

Eravamo già nei minuti finali di Cosenza Empoli e questo gol non gol ha avuto un peso notevole, perché la partita poco dopo è terminata con la vittoria per 1-0 dei padroni di casa calabresi. Parlando dell’Empoli, viene naturalmente da pensare a un illustre precedente che risale al campionato di Serie A 1997-1998, quando Stefano Bianconi trafisse Angelo Peruzzi, il quale riuscì a respingere solo quando il pallone aveva già superato per intero la linea di porta. Peccato però che arbitro e guardalinee non se ne accorsero e così non ci fu alcun gol per l’Empoli, dando alla Juventus un successo pesante sulla strada verso il contrastatissimo scudetto di quell’anno – poche settimane dopo ci sarebbe stata la famosa Juventus Inter di Iuliano, Ronaldo e l’arbitro Ceccarini. Più di recente potremmo citare il gol di Sulley Muntari in Milan Juventus del campionato 2011-2012, altro episodio pesante nella corsa verso il tricolore. Ad Empoli sperano che al termine del campionato il gol non gol di Ricci abbia meno incidenza sulla stagione toscana rispetto a questi illustri precedenti.





