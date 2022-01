Cosetta Gigli, The Voice Senior/ Preferita a Rosa nel testa a testa per la finale

Cosetta Gigli è una delle finaliste ufficiali di The Voice Senior 2022, il talent show condotto da Antonella Clerici. La cantante fa parte del team di Orietta Berti, nel suo percorso su Raiuno si è distinta tra tante altre voci apprezzabili, grazie anche e soprattutto alle sue doti da soprano con il pezzo di Andrea Bocelli “Con te partirò”. Già dalla prima esibizione si è fatta amare per la sua voce e per la sua simpatia non solo dai giudici ma anche dal pubblico in studio e da quello a casa che la ritiene la papabile vincitrice della seconda edizione del programma.

Pronipote del grande tenore Beniamino Gigli famoso in tutto il mondo, Cosetta Gigli è nata a Lucca nel 1960, tre anni dopo la morte del famoso tenore, e ha conseguito il diploma in canto lirico al Conservatorio Boccherini nella sua città natale nel 1994: la sua passione per l’operetta l’ha portata a fondare la sua compagnia L’allegra Operetta, a collaborare con altre compagnie e a girare per tutto il mondo, conquistandosi il soprannome di “Regina dell’Operetta”.

Cosetta Gigli, quando la passione è anche talento

Grazie alle nuove tecnologie, Cosetta Gigli è riuscita a coronare il sogno di duettare con il prozio e grande tenore Beniamino Gigli, incidendo il brano Mattinata di Leoncavallo. In Italia, oltre ad aver inciso dei dischi e a essersi diplomata in recitazione (altra passione della Regina dell’Operetta) presso la Bottega Teatrale di Vittorio Gassman, ha partecipato a molte trasmissioni televisive, come Scherzi a Parte e Uno Mattina. Negli ultimi giorni dal suo profilo instagram ufficiale Cosetta Gigli ha comunicato a tutti i suoi follower di aver aperto anche un canale youtube dove è possibile ascoltare i suoi brani caricati.

La passione per la musica è stata tramandata anche al figlio di Cosetta Gigli, Nicolas di Benedetto alias NKO, produttore e batterista italiano, nonché trapper. Con la sua partecipazione al talent Cosetta Gigli ha sfoderato tutto il suo talento e la sua passione per la musica lirica aggiudicandosi un posto nella finalissima di venerdì sera.

Cosetta Gigli, The Voice Senior: Orietta Berti l’ha scelta al posto di Rosa Giannoccaro

Cosetta Gigli ha incantato tutti a The Voice Senior 2022, a cominciare dalla mitica Orietta Berti che nel momento della scelta non ha avuto dubbi a chi assegnare il pass per la finale. Infatti, in una sorta di testa a testa con Rosa Giannoccaro, la cantante di Mille ha deciso di mandare avanti Cosetta. Incantevoli le sue doti canore, ma anche le caratteristiche che hanno fatto breccia nel cuore della Berti.

La talentosa concorrente, quindi, alimenta un sogno che fino a qualche settimana fa non pensava di poter accarezzare. Adesso è pronta a giocarsi le sue carte nella puntata decisiva di The Voice Senior e se Orietta Berti l’ha scelta per la finale, abbiamo tutti i motivi per pensare che potrà dare del filo da torcere ai suoi avversari.



