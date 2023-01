Così è la vita/ Su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Così è la vita, film di Italia 1 diretta Massimo Venier

Così è la vita va in onda oggi, 15 gennaio, a partire dalle 21,20 su Italia 1. La regia è di Massimo Venier, mentre gli attori principali sono: Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Antonio Catania, Marina Massironi e Francesco Pannofino.

Il regista di Così è la vita aveva già diretto il famoso trio comico nel film precedente Tre uomini e una gamba e li dirige anche nelle pellicole successive. I tre protagonisti figurano anche come autori del soggetto, della sceneggiatura, nonché registi. Le musiche sono affidate ai Negrita, già presenti nel film precedente con il brano ho imparato a sognare.

Francesco Pannofino/ "Buon rapporto con la fede. Ho conquistato mia moglie..."

Così è la vita, la trama del film

La vicenda narrativa in Così è la vita ruota intorno alla figura di Aldo, il cui soprannome è Bancomat, perché, si diletta a falsificare le carte di credito. In realtà, non è un vero delinquente, perché è dotato di animo gentile e non sarebbe capace di far del male a nessuno. Durante il trasporto in tribunale, Aldo prende in ostaggio Giacomo, un poliziotto timido e imbranato, che tra l’altro odia le armi.

Chi è Silvana Fallisi, moglie di Aldo Baglio/ Le crisi di coppia: "State malissimo"

Aldo, approfitta della situazione e si impossessa della pistola anche perché Giacomo non è in grado di controllare gli impulsi del detenuto. Nel mentre stanno percorrendo il tragitto i due vengono fermati da Giovanni, il quale vedendo l’auto della polizia e ignaro di quello che stava accadendo, chiede aiuto loro in quanto gli hanno rubato la macchina. L’uomo viene fatto salire a bordo, diventando così un altro ostaggio di Aldo.

Il percorso on the road dei tre viene contornato da tante avventure caratterizzate dall’assurdità e dall’incredibile, infatti, aiutano una donna a partorire, riusciranno a salvarsi quando la macchina esplode, trascorreranno anche una notte al cimitero e faranno la conoscenza con Clara, una bella quanto misteriosa ragazza di cui Aldo si innamora. In realtà la giovane altro non è che un angelo incaricato di condurre i tre, che nel frattempo sono diventati amici, in Paradiso.

Chi è Daniela Cristofori, moglie di Giacomo Poretti/ "Ottimisti per nostro figlio..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA