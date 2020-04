Così è la vita/ Video, su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo (27 aprile)

Pubblicità

Così è la vita va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, lunedì 27 aprile, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola italiana che è stata realizzata nel 1998 da diverse case cinematografiche tra cui la Technicolor s.a.e. Medusa Film con quest’ultima che peraltro sia anche occupata della distribuzione nelle sale cinematografiche. La regia di questo film è stata curata dai principali protagonisti ed ossia Aldo Giovanni e Giacomo in collaborazione con Massimo Venier.

Tre comici hanno anche dato il proprio contributo per quanto concerne la stesura del soggetto e della sceneggiatura insieme all’altro regista e Gino e Michele, Giorgio Gherarducci e Graziano Ferrari. Musiche della colonna sonora la firma dei Negrita, il montaggio è stato eseguito da Marco Spoletini mentre i costumi indossati dagli attori sulle varie scene sono frutto del lavoro di Elisabetta Gabbioneta. Nel cast oltre ai già citati tre principali protagonisti sono presenti anche Marina Massironi, Antonio Catania, Big Jimmy, Francesco Pannofino e Giovanni Cacioppo.

Così è la vita, la trama del film

Ecco la trama di Così è la vita. Aldo è un detenuto che ormai sta scontando una lunga detenzione nel carcere milanese di San Vittore per aver preso d’assalto diverse tipologie di bancomat e quindi per aver rubato un considerevole quantitativo di denaro. Un giorno deve essere scortato per il suo processo all’interno del tribunale Milanese da un poliziotto di nome Giacomo.

Pubblicità

Il poliziotto non è certamente uno dei più bravi nel proprio mestiere e soprattutto si dimostra sempre molto accondiscendente rispetto alle richieste che gli vengono fatte dal suo collega Antonio. Purtroppo una di queste richieste si dimostra particolarmente nefasta per lui in quanto decide di occuparsi da solo del trasferimento di Aldo dal carcere fino al tribunale per assistere al suo processo.

In maniera piuttosto incauta durante il tragitto il pericoloso malvivente riesce a rientrare in possesso di una pistola e quindi a capovolgere la situazione costringendo l’agente di polizia a fare tutto quello che vuole. Durante il tragitto si imbattono in un negoziante di giocattoli il quale si fa innanzi alla auto della Polizia per manifestare il proprio dissenso e soprattutto per denunciare il furto della propria automobile.

Pubblicità

I due a bordo cercano di invitare il negoziante a lasciar perdere la vicenda e quindi a recarsi presso il più vicino distretto di Polizia ma l’uomo insiste e così si ritroverà anche lui all’interno dell’auto sotto il controllo del criminale. Avrà così inizi una divertente avventura con i tre che si dimostreranno protagonisti di una incredibile fuga con tantissime problematiche e soprattutto con situazioni assolutamente imprevedibili anche dal punto di vista sentimentale.

Video, il trailer di Così è la vita





© RIPRODUZIONE RISERVATA