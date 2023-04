“Così scopro le corna di mariti e mogli”/ Madeline Smith, esperta di fedeltà

Madeline Smith è un’influencer americana, di Los Angeles, che nel 2016 ha iniziato a testare la fedeltà delle persone attraverso i social. “La prima sconosciuta che mi ha chiesto di mettere alla prova la lealtà del suo partner è stata una madre single di cinque figli che credevano che il suo ragazzo fosse infedele”, ha spiegato oggi ai microfoni della stampa americana di Newsweek. Madeline racconta di come questa sua “passione” sia nata durante il periodo del liceo, quando attraverso le app di messaggistica cercava di capire se i fidanzati di amiche e amici fossero fedeli o meno. “Invecchiando – ha proseguito – ho svolto indagini simili per aiutare gli amici a superare separazioni o divorzi; chiedevano il mio aiuto per cercare di trovare informazioni su ciò che stavano facendo i loro partner. Hanno iniziato ad appoggiarsi a me e a fidarsi di me, e sono stata in grado di farli sentire al sicuro perché avevo a cuore i loro migliori interessi”. Nel 2016 Madeline ha condiviso sui social un test di fedeltà fatto con un amico che è divenuto virale e da quell’occasione di fatto la Smith ha iniziato la sua “carriera” in questo ambito: “Le persone hanno iniziato a contattarmi per chiedermi di controllare i loro partner”.

Inizialmente non è stato un lavoro regolare, dato che la Smith doveva occuparsi dei figli, ma in seguito la stessa si è resa conto di quante persone vi fossero che avevano appunto bisogno di prove fedeltà dei propri partner, ma nel contempo anche di una persona che potesse rincuorare i traditi. “La maggior parte dei miei clienti sono donne eterosessuali che testano uomini – racconta ancora a Newsweek – ma ci sono stati alcuni uomini che si sono rivolti per testare le loro fidanzate o donne che vogliono testare le loro partner femminili. Sono sempre molto onesta con tutti, indipendentemente dal sesso”.

MADELINE SMITH E LA FEDELTA’ DI MARITI E MOGLIE: “ECCO I SEGNALI D’ALLARME…”

Si parla addirittura di 1.000 richieste a settimana e nella maggior parte dei casi i tradimenti sono reali ed effettivi. “Dalla mia esperienza – spiega – ci sono segnali d’allarme a cui prestare attenzione se sospetti che un partner stia tradendo. Mentre alcuni di essi sono difficili da articolare, altri sono più ovvi. Ad esempio, se il tuo partner è riservato con il suo telefono, ti fa sentire confuso riguardo al tuo stato sentimentale o ti accusa costantemente di essere infedele senza un motivo adeguato per farlo”, ma anche quando un partner, ad accuse di tradimento, replica dicendo: ‘Non essere ridicolo, è pazzesco, non succederebbe mai’, un vero e proprio campanello d’allarme.

Fra i test effettuati anche quello su un giocatore NBA di successo, ma Madeline specifica: “Trovo ancora difficile il mio lavoro, non mi sentirò mai a mio agio nel dare notizie strazianti alle persone, ma ora sono in grado di separarmene un po’ di più. Ci sono stati momenti in cui ha influenzato la mia intera giornata. Mi sento solo molto delusa. Inoltre, ci sono così tante donne con cui ho sviluppato relazioni incredibili”. Quindi ha concluso: “Ho formato connessioni per tutta la vita con donne di tutto il mondo e so che ogni volta che hanno bisogno di qualcosa da me io sono lì per loro, e viceversa, il che è davvero una bella sensazione”.











