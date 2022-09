Cosmary Fasanelli la velina mora di Striscia la notizia: chi è?/ Il papà: “Ci sarai anche tu”

Cosmary Fasanelli, chi è la nuova velina mora di Striscia la notizia

Cosmary Fasanelli è la nuova velina mora di Striscia la notizia! Chi meglio di un’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi poteva essere scelta dal grande Antonio Ricci? Cosmary è una giovane ragazza di 22 anni, proprio come la collega Anastasia Ronca (velina bionda). E’ una sportiva e coltiva sin da piccola l’amore per la danza. Il suo percorso televisivo inizia a soli 17 anni con Tu Si Que Vales e poco dopo per lei arriva il grande successo sul palco di Amici di Maria De Filippi.

Amici, Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano fidanzati?/ La verità in una foto

E’ proprio all’interno di quest’ultimo programma che molti italiani hanno avuto modo di “conoscerla”, poi il suo percorso nel talent è terminato a causa dell’insegnante di ballo Alessandra Celentano. Come rivela “Donna glamour”, prima di questi esordi televisivi, Cosmary è stata incoronata Miss Cinema (nel 2019) e le sue esperienze come ballerina all’interno del mondo dello spettacolo sono state diverse: quella “Da Grande”, a “Battiti Live” e a “Canzone Segreta”. Oltre ad aver calcato importanti palcoscenici insieme ad altri colleghi ballerini, Cosmary aveva anche collaborato con Alessandra Amoroso e i Boomdabash per il videoclip musicale di “Karaoke”.

Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca, chi sono le nuove veline Striscia la notizia?/ Una ex Amici...

Cosmary Fasanelli, la famiglia e il fidanzato

Cosmary Fasanelli è una ragazza molto legata alla sua famiglia. Attualmente vive da sola a Milano ma prima di trasferirsi, la ballerina viveva insieme ad una famiglia molto unita, con nonni, zii e un bulldog francese di nome Asia a cui era molto affezionata. Da piccola guardava sempre le selezioni di Miss Italia e Veline e il padre, come riporta “Affaritaliani.it”, le diceva sempre: “Un giorno ci sarai anche tu”. Il suo nome, non molto comune in Italia, non è un nome d’arte come alcuni sul web avevano pensato, ma è il nome che portava anche sua nonna e che poi è stato dato a lei. La ballerina è una ragazza molto umile, perfezionista, romantica e sorridente e sappiate che ha anche un fidanzato molto popolare sui social.

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli, è addio?/ Gli indizi sull'ex coppia di Amici

Il ragazzo in questione si chiama Nunzio e forse molti di voi lo conoscono per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi come ballerino. Nunzio è stato molto amato dal pubblico, sia per le sue doti artistiche che per la sua simpatia (e ovviamente per gli sketch comici dedicati all’insegnante Alessandra Celentano). Al momento pare che i due abbiano ufficializzato la relazione sui social pubblicando una foto in cui si abbracciano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA