Cosmetica migliorerà la connessione corpo-mente/ Sul mercato creme anti-depressive e anti-stress

Vivere più a lungo possibile e meglio. È questa la sfida raccolta da nanochirurgia, neurocosmesi e integratori, che a Bologna si sono dati appuntamento per Cosmoprof 2024. Al centro dell’incontro, anche temi come “psyched up”, “vitalism” e “neuroGlow”: oggi, infatti, le creme devono dare benessere fisico e mentale e non solamente aiutare la pelle a rimanere elastica senza invecchiare. A dimostrarlo sono i numeri: secondo il report beauty 2023-2027 di McKinsey, la cosmetica ha raggiunto un fatturato di 427 miliardi di dollari nel 2023 e nel 2027 ne raggiungerà 580, con una crescita annua pari al 6%, spiega La Stampa.

In Italia il mercato vale 5 miliardi di euro nel 2024, con un +4%. Al Cosmoprof, a Bologna, si parla anche di creme che devono aiutare nella connessione mente-corpo. Secondo SkyQuest, il mercato dei neurocosmetici supererà i 2.69 miliardi di dollari entro il 2030: presto avremo tecno-creme che dovranno ridurre lo stress e migliorare l’umore oltre a tener conto dell’esteriorità. L’armocromia, infatti, ha un ruolo sempre più importante nella scelta dei prodotti e in futuro ne assumerà ancora di più.

Come la cosmetica migliora la salute mentale

Stiamo entrando nell’era della NeuroGlow, la cosmetica che ci vuole belli dentro e fuori. Ormai creme, trucchi, oli e così via, non sono più semplici prodotti per aumentare o conservare la propria bellezza: servono a regalare un’esperienza sensoriale che riconnetta con la natura e doni nuova energia alla mente. Tante le aziende che stanno investendo proprio in ingredienti naturali come la menta energizzante, il bergamotto che dà coraggio o il rosmarino che dà euforia o ancora la vaniglia che stabilizza l’umore, spiega La Stampa.

L’ultimo ingrediente entrato nel mercato è la curcuma che sembra agire sulla connessione mente-pelle. L’azienda spagnola Cosmevax propone il siero “Sleep Well Overnight Serum” basato su un “microrganismo” trovato nella brezza marina delle isole Fiji in grado di attenuare le righe e migliorare il sonno. Al fianco del Cosmoprof anche il Milan Longevity Summit raccoglie studiosi da tutto il mondo per discutere di obiettivi concreti su come riempire di vitalità ogni individuo tramite creme, oli e così via.

