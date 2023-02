COSPITO/ Attentati, lupi solitari e mafia: il mix “informale” della nuova anarchia

Il dibattito sterile e di maniera, l’inutile polemica imbastita in Parlamento sulla presunta divulgazione di notizie classificate è lo specchio di una politica inadeguata. Ci sono dei parlamentari importanti dell’opposizione che vanno in processione dal condannato per strage. In processione da un detenuto che minaccia il suicidio tramite digiuno.

Gli stessi parlamentari tornano in Parlamento e vaneggiano di documenti classificati divulgati. Documenti che chiarirebbero i rapporti tra il digiunante e boss mafiosi al carcere duro. Cercano di nascondersi dietro un dito. E mentre sui giornali mainstream infuria questa polemica, il Parlamento si spacca. In un momento in cui la compattezza sarebbe arma potente contro la sovversione delle istituzioni democratiche. Ma intorno a questo dialogo tra sordi accadono fatti che dovrebbero farci drizzare le orecchie. Perché mai come ora potremmo dire che contro la verità è peggio la convinzione che la bugia.

Qualche giorno fa infatti la Procura di Perugia con il Ros Carabinieri e la collaborazione dei Carabinieri di Cagliari, Cosenza, Cremona, Genova, Lecce, Massa, Perugia, Roma, Taranto e Viterbo hanno concluso un’indagine nei confronti di un gruppo insurrezionalista riconducibile alla Fai (Federazione anarchica informale), formazione di appartenenza di Alfredo Cospito.

Le accuse riguarderebbero l’uso di un giornale on line clandestino per istigare all’eversione dell’ordine democratico attraverso la violenza generalizzata. Risultato, sei arresti e due siti internet oscurati. In un paese come il nostro che ancora non ha chiuso i conti con il proprio passato, questo è un importante indicatore.

La fiamma del terrorismo, come quelle rosse nella bandiera della Fai, cova sotto la cenere di istituzioni democratiche instabili. La storia della Fai inizia nel 2003 con una bomba vicino a casa di Romano Prodi e prosegue fino ad oggi con un’attività definita a bassa intensità.

Questo raggruppamento conta una decina di piccoli gruppi in Italia. Non si tratta di strutture organizzate, ma di gruppuscoli o anche di singoli. Sono formazioni che, per ora, non hanno certo la potenza di fuoco delle Brigate rosse, non hanno l’organico, né le risorse, né le competenze. Le condizioni sociali sono molto diverse e lo spirito della rivoluzione tradita che spingeva il terrorismo classico non esistono più. La scarsa organizzazione e gli obiettivi marginali perseguiti nelle azioni ci dicono che si tratta sostanzialmente di singoli che magari fanno rete sul web orizzontalmente, senza un coordinamento. Con la fine dell’Unione Sovietica manca anche tutto l’appoggio economico, organizzativo e di intelligence che veniva da oltre cortina. Ora però si è avvicinata la mafia, che condivide con gli insurrezionalisti la lotta contro il carcere duro e l’ergastolo ostativo.

Ma anche i tempi sono cambiati, sobillare la rabbia sociale in rete, usare i sistemi di convincimento, di condizionamento ideologico e di radicalizzazione sull’esempio del terrorismo islamico potrebbe portare alla formazione di cellule dormienti anche di un solo uomo. Il classico “lupo solitario” , la bomba che pensa.

Gli attentati che falliscono per errori tecnici e per cattiva pianificazione sono un fatto relativo, anche se fanno sembrare il problema meno serio. Senza nulla togliere alle vittime, le bombe sono sempre bombe e conta il caos che creano più dei morti che provocano. La sostanza è che esiste un fenomeno che fa affrontato con compattezza dalle istituzioni. La politica se c’è deve battere un colpo.

L’unica certezza è che c’è una data di nascita: il 21 dicembre del 2003, con un volantino che rivendicava l’esplosione avvenuta nei pressi dell’abitazione bolognese dell’allora presidente della Commissione Europea Romano Prodi. Alfredo Cospito (ergastolo per una lunga serie di reati, anche di sangue, come il ferimento dell’ex Ad di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi avvenuta nel 2012) o di Juan Antonio Sarroche (28 anni per un attentato esplosivo senza vittime alla sede della Lega di Treviso).

Di sigle riconducibili alla Fai se ne possono contare almeno 12 in Italia, mentre nel mondo i gruppi informali sono svariate decine. Non si tratta solo di collettivi, ma anche di singoli individui e di gruppetti ridotti che si formano per una sola azione e poi scompaiono nel nulla: il rifiuto di qualsiasi struttura gerarchica, di qualsiasi organizzazione, di qualsiasi forma di burocratizzazione, rende pressoché impossibile quantificare e qualificare i militanti. È la teoria dei “gruppi di affinità” che nel fondamentale Recipes for disaster, dato alle stampe dal collettivo statunitense CrimethInc nel 2004, si definisce come “un tipo di struttura modellata orizzontalmente, in cui ciò che coordina il gruppo è la collaborazione reciproca, l’amicizia e la condivisione di certi obiettivi”.

Se è chiaro che l’anarchismo della sigla Fai deriva dalla supposta volontà di “distruggere lo Stato e il capitale”, l’informalità nega alla base l’esistenza di ogni meccanismo autoritario e garantisce “l’anonimato e l’indipendenza dei gruppi e dei singoli che la compongono”.

Talvolta, infatti, quelli che ritengono di far parte della Fai nemmeno si conoscono tra di loro. In una lettera del 2013, ad esempio, fu proprio Cospito a chiarire che la gambizzazione di Adinolfi era da ricondurre solo a lui stesso e a Nicola Gai: “Nessun altro ha partecipato, collaborato, progettato tale azione; nessuno era a conoscenza del nostro progetto”.

Le azioni della Fai sono perlopiù a base di esplosivi: oltre a vari episodi che difficilmente sono usciti dalle cronache locali, si ricordano la già citata bomba messa vicino a casa Prodi, quelle piazzate davanti alle ambasciate di Cile, Grecia e Svizzera nel 2010; quella nella sede romana di Equitalia (2011), a Brescia (2016) e quella contro il portone della caserma dei carabinieri di San Giovanni a Roma nel 2017.

Sul fronte della repressione, da citare l’Operazione “Ardire” del Ros del generale Giampaolo Ganzer, datata giugno 2012 (40 perquisizioni, 10 arresti e 24 indagati) e la celebre Operazione “Scripta Manent”, con 7 arresti e decine di perquisizioni. Il processo porterà nel 2019 a 5 condanne e 18 assoluzioni.

I rapporti tra gli informali e il resto della costellazione anarchica sono complicatissimi. Nel 2003, appena una settimana dopo la prima apparizione della sigla, la commissione di corrispondenza della Federazione anarchica italiana prese le distanze con un comunicato durissimo e ancora oggi oggetto di discussione, dicendo di non essere un’organizzazione informale ma collegiale e affermando “la propria condanna di bombe, pacchi bomba e ordigni, che possono colpire indiscriminatamente, e comunque paiono più che altro funzionali alle logiche della provocazione e della criminalizzazione mediatica del dissenso”.

Nel febbraio del 2004, sulle pagine di A-Rivista Anarchica, appare un breve commento intitolato “Bombe e imbecilli”. Tra le altre cose si legge che “gli anarchici lottano alla luce del sole, organizzano scioperi, editano libri e giornali, si battono per i diritti delle minoranze, propugnano l’autogestione e fanno tante altre cose. I pacchi-bomba e i cassonetti della spazzatura li lasciamo volentieri ai servizi segreti e agli imbecilli che vogliano collaborare con loro, gratis o a pagamento poco ci interessa”.

