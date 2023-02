Cospito, audio choc Sapienza: “esemplare come le BR”/ “Bene anni piombo contro Stato”

CASO COSPITO, LA SAPIENZA CHOC: STUDENTI INNEGGIANO LE BR

Nelle ore in cui da Napoli giunge notizia dell’occupazione di alcuni studenti e anarchici della sede dell’ateneo L’Orientale, tiene ancora banco quanto emerso nell’ultima puntata di “Quarta Repubblica” circa l’occupazione degli studenti romani presso l’Università La Sapienza in richiesta della revoca 41bis al leader Alfredo Cospito. Manifestazioni, volantini affissi con le immagini di Meloni, Nordio e Mattarella definiti “assassini di Cospito”, la galassia degli anarchici insurrezionalisti ha preso piede in alcune università del Paese, con assemblee e convegni che fanno da contraltare all’occupazione di alcune aule: La Sapienza è ancora una volta in prima linea. Dopo aver rifiutato anni fa Benedetto XVI, dopo aver cacciato anche il giornalista Daniele Capezzone in epoca ben più recente, diversi studenti si sono radunati negli scorsi giorni per solidarizzare con il condannato al regime di carcere duro 41bis in sciopero della fame da oltre 100 giorni.

SONDAGGI POLITICI/ FdI sfiora 31%, Pd 15%, Lega 8,5%. 66% contro revoca 41bis Cospito

Le telecamere di Quarta Repubblica hanno provato ad accedere all’assemblea presso la facoltà di Lettere&Filosofia de La Sapienza di Roma ma sono state stoppate non in maniera propriamente democratica: «Tu pensi che siamo dei coglioni?», dice uno degli studenti assieme ad un attivista anarchico (che dall’età dubitiamo fortemente sia un universitario in corso, ndr) all’inviato Mediaset Claudio Rinaldi, «Per favore vattene affan*ulo. Poi però se ti meniamo non ti lamentare capito. Guarda tu devi ringraziare che non ti prendiamo a calci in cu*o». Ma siamo solo all’inizio in quanto alcuni minuti dopo un altro collaboratore del programma di Nicola Porro riesce ad intrufolarsi nell’aula chiusa alle telecamere e registra un vocale sui passaggi principali degli attivisti anarchici intervenuti. «Alfredo Cospito è [un caso] esemplare. E come lui sono stati ricordati i compagni delle BR che sono in carcere da 40 anni», inneggiano dalla Sapienza ricordando con valore gli assassini di Aldo Moro, Marco Biagi e purtroppo tanti altri nei cosiddetti “Anni di Piombo” fino ad inizio Duemila.

Sondaggi politici/ FdI top dopo Cospito, calo M5s 17,5%. Primarie Pd, Bonaccini +10%

“ANNI DI PIOMBO E COMPAGNI BR, UN TALE VALORE. SE COSPITO MORIRÀ LA LOTTA NON FINISCE”

Nell’audio choc mostrato lunedì scorso in trasmissione, si sente poi l’ulteriore lode alle Brigate Rosse in quanto “sfidanti”, come Alfredo Cospito, dello Stato “oppressivo” e “fascista”. «Quello che è stato fatto negli anni ’70 e ’80 ha avuto tale valore che ancora adesso lo Stato maledice quelli che chiamano Anni di Piombo e che invece sono stati anni rivoluzionari». Insomma, i terroristi rossi delle BR non sono altro che “vittime” del sistema politico e vanno ricordati come eroi ancora oggi: questi inni e manifestazioni continuano a non essere un grande “spot” per le richieste fatte da Cospito, così come rendono difficilmente difendibili le loro tesi da chi da settimane sta cercando – da sinistra per lo più – di mettere in discussione la linea ferma del Governo Meloni sulla revoca del 41bis.

CASO COSPITO/ "Ecco perché il 41 bis per lui è una misura necessaria"

Se Alfredo Cospito morirà – arrivano a minacciare al termine dell’assemblea anarchica autogestita – «sappiamo chi sono i responsabili. In quel caso la lotta continuerà, non finirà certo con la sua morte e sarà ancora più determinata. Chi sta dall’altra parte deve rendersene conto». E così le immagini e i vocali in arrivo dalla Sapienza fanno il paio con le scritte inquietanti apparse sulla scuola elementare Maroncelli di Lambrate, a Milano: «Solidarietà con Cospito e i prigionieri Br Pcc in 41-bis», con tanto di stella rossa a cinque punte, simbolo drammatico delle BR negli anni di lotta armata contro lo Stato e i suoi rappresentanti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA