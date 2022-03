Costabile Albore, malore dopo Uomini e Donne/ “Ho subito due interventi”

Costabile Albore dopo la sua esperienza a Uomini e Donne ha vissuto un momento molto drammatico segnato da due episodi molto difficili. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha raccontato la sua esperienza al settimanale Uomini e Donne magazine raccontando la morte di sua sorella e subito dopo un infarto.

Costabile Albore è stato ricoverato per degli accertamenti e a seguito di alcune analisi in cui gli sono stati trovati alcuni valori oltre la norma ha scoperto di avere “Le coronarie occluse e mi hanno messo quattro bypass. Anche le carotidi erano occluse”. L’uomo ha definito la sua esperienza come “Di grande sofferenza. Ho subito due interventi a breve distanza”.

Costabile Albore chiuso il suo rapporto con Gemma Galgani

Costabile Albore ha anche raccontato i rapporti con Gemma Galgani dopo l’abbandono del programma svelando: “Non ci siamo più sentiti”. L’uomo continua a guardare lo show condotto da Maria De Filippi e continua a cogliere uno dei difetti principali della donna: quello di voler essere sempre al centro dell’attenzione, soprattutto all’inizio di una conoscenza.

Il difetto della donna non è stato notato solo da Costabile Albore, infatti, c’è anche chi mormora che a partire dalla prossima stagione del dating show lo spazio concesso alla donna potrebbe ridursi drasticamente per lasciare spazio ad altre persone.

