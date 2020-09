Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira/ Più performer e meno clown per vincere (Ballando con le stelle)

Cappucci blu in sala a Ballando con le stelle 2020 Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira si presentano così. Da lì in poi la curiosità di tutti è arrivata alle stelle tant’è che Paolo Belli ha deciso di dare al pubblico una serie di indizi escludendo che si trattasse dei puffi. L’ex conduttore di Pechino Express si è raccontato nel video di presentazioni dicendosi pronto a vincere ma convinto anche che in caso di figura di merda di certo non se ne preoccuperà. Costantino è convinto anche che ne uscirà depresso e molto provato perché la sua linea di apprendimento è un po’ piatta ma Sara Di Vaira è molto esperta e sa bene come prenderlo. La loro unica chance? Quella di portare sul palco delle storie in modo tale da trasformare Costantino in un performer ed evitando di diventare un clown. Il suo umorismo comunque è sempre al top ed è lo stesso che lo ha reso il volto noto e amato di Pechino Express 2020.

Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira, “viaggio” in India

Una volta saliti sul palco di Ballando con le stelle Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira si sono ritrovati catapultati in India prima di lanciarsi in una complicata Samba che ha messo un po’ a rischio il ‘benessere fisico’ di Costantino stesso. Inutile dire che gran parte del lavoro è stato fatto dalla bravissima Sara Di Vaira ma i giudici hanno apprezzato il lavoro del conduttore che si è presentato al loro cospetto con un fiatone di tutto rispetto. I due hanno ammesso poi che per colorarsi di blu, Costantino della Gherardesca si è dovuto far fare la ceretta dalla sua compagna di ballo per via delle restrizioni Covid. Fabio Canino lo ha trovato molto intelligente e per questo in grado di andare incontro ad una buona performance anche se non ballata. Anche Carolyn Smith ha un po’ criticato il ballo dei due protagonisti dicendosi davvero scioccata perché l’immagine che si era fatta di Costantino della Gherdardesca era quella di un inglesino molto impostato ma quando è venuto fuori blu, è rimasta davvero senza parole.

La performance non era male perché è andata a tempo ma sembrava un po’ posseduto e quindi gli ha consigliato di prepararsi meglio. Anche Alberto Matano ha detto la sua chiedendo spiegazioni su quanto portato sul palco e il conduttore ha subito rivelato di essere ispirato da Shiva nella sua danza. Alla fine anche il pubblico lo ha premiato perché votando sui social ha regalato alla coppia un ottavo posto insieme a Tullio Solenghi con 26 posti ad un passo dagli ultimi. Ciliegina sulla torta è stato il commento di Selvaggia Lucarelli che lo ha trovato grottesco e non simpatico, secondo lei dovrà fare un po’ di più lontano da queste baracconate.



© RIPRODUZIONE RISERVATA