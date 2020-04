Costantino Della Gherardesca punge Valeria Marini/ “Passa la vita a truccarsi”

Costantino Della Gherardesca punge Valeria Marini e difende Antonella Elia durante una diretta Instagram condivisa con Andrea Montovoli. Il conduttore di Pechino Express 2020 che ha conosciuto Antonella durante Pechino Express, nell’edizione in cui partecipo anche Achille Lauro e che ha avuto modo di conoscere e trascorrere del tempo con Valeria Marini durante le registrazioni del programma “Le spose di Costantino”. Sia la Elia che a Marini hanno un carattere particolare, ma il conduttore di Pechino Express boccia quello della showgirl. “ È simpatica, lei passa la vita a truccarsi è un freak totale – ha detto durante una diretta con Andrea Montovoli, anche lui ex concorrente del Grande Fratello Vip e prima ancora di Pechino Express – . Ma dentro la Casa non bullizzava nessuno? ”. La replica di Valeria Marini non è ancora arrivata. Lo farà nelle prossime ore?

COSTANTINO DELLA GHERARDESCA DIFENDE ANTONELLA ELIA