Costantino Della Gherardesca, sorpresa a Rtl 102.5/ Chiama di notte, lo scoprono e…

Chiamata a sorpresa in diretta a “Nessun dorma”, il programma della notte di Rtl102.5 con Armando Piccolillo, Camilla Ghini e Francesco Fredella: interviene Costantino Della Gherardesca. Si presenta solo con il nome di battesimo, ma gli speaker lo riconoscono subito e Fredella parte alla carica: «Parlaci di Ballando, partecipi o lo hanno cancellato?». E lui: «Si farà». Un’affermazione che mette a tacere ogni chiacchiericcio di questi ultimi giorni dopo la notizia del tampone positivo al ballerino Peron e al concorrente Scardina (ex della Leotta). Tempo fa, in un’intervista, Della Gherardesca aveva detto:«Partecipo per vincere», ma adesso fa dietrofront. «Sono una frana a ballare», tuona. Come dire: l’importante è partecipare. Dalle parole di Costantino si capisce che il programma di Milly non sarà sospeso, nessun rischio, ma è logico pensare che la produzione agirà con tutte le dovute cautele, alla luce appunto dei due recenti casi di covid-19, a cominciare da quello riguardante il pugile di Rozzano.

BALLANDO CON LE STELLE, COSTANTINO DELLA GHERARDESCA ALLO SCOPERTO, SCARDINA POSITIVO

A dare la notizia via Instagram, attraverso il proprio profilo, è stata nelle scorse ore la padrona di casa, Milly Carlucci: «Abbiamo il risultato dei tamponi, siamo tutti negativi salvo Daniele Scardina». La bionda conduttrice ha poi spiegato che Scardina ha passato le vacanze estive in Sardegna, «nella stessa zona in cui era Samuel Peron (non viene nominata la zona ma è facile intuire la Costa Smeralda ndr), lì come sapete c’è stato un focolaio importante. Daniele e Samuel non hanno sintomi importanti, quindi magari risolviamo anche questa situazione rapidissimamente». E ancora: «Per quanto ci riguarda siamo in strettissimo contatto con la struttura Rai che fa il monitoraggio in questa situazione e siamo nella mani di una struttura romana che si occupa di questo: rientriamo nel protocollo di sicurezza degli sport di contatto, come la pallacanestro e il calcio. Ci monitoriamo tramite tampone in maniera continuativa, dopo quello di ieri, in apertura di settimana faremo subito un nuovo tampone. Per confermare la negatività e allenarci in sicurezza». Insomma, il programma verrà svolto in totale sicurezza, con controlli a tappeto sull’intero staff: Ballando con le Stelle, dopo l’annullamento dello scorso inverno, andrà in onda.



