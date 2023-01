Costantino Vitagliano: “Alessandra Pierelli? Amore vero”/ “Trovavo donne ovunque…”

Costantino Vitagliano è stato uno dei tronisti più famosi di sempre nell’ambito del programma “Uomini e Donne”, tanto da poter essere definito “Il tronista” per antonomasia. In tale ruolo si consacrò nel 2003 – esattamente 20 anni fa -, per poi confermarsi a “Buona Domenica”. Al “Corriere della Sera”, il “Costa” ha confidato che non c’erano piani da parte di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo su di lui: “Io ero uno dei tanti. Ma Maria, a ‘Uomini e Donne’, ogni giorno mi dava più spazio. Funzionavo”.

In men che non si dica, Costantino Vitagliano divenne un autentico tombeur de femmes, capace di fare capitolare qualsiasi donna ai suoi piedi: “Ma era un mondo diverso”, ha confessato lui. “Oggi le donne neanche sanno come lo vogliono un uomo. Quelli che funzionano adesso mi arrivano all’ascella, sono grandi come il mio braccio”. Lui, invece, nel corso della sua carriera ritrovo il suo fisico nella lista dei corpi più sexy del mondo, al cui interno figuravano anche quelli di Tom Cruise e Brad Pitt: ancora oggi lo ricorda come “l’episodio più incredibile della carriera”.

COSTANTINO VITAGLIANO: “L’AMORE CON ALESSANDRA PIERELLI ERA VERO, MA IO TROVAVO DONNE DAPPERTUTTO…”

Nel prosieguo dell’intervista concessa al “Corriere della Sera”, Costantino Vitagliano ha ricordato il suo fidanzamento con Alessandra Pierelli: i due sembravano costituire una coppia solida, tanto da raccontarsi sul piccolo schermo ogni domenica da Maurizio Costanzo. Poi, però, il loro rapporto è naufragato: “Era tutto vero, in quei 40 minuti di tv – ha asserito l’ex tronista –. Poi io avevo altre vite, mi beccavano con le ragazze Jacuzzi e ad Ale, in diretta, io dicevo che era un set…”.

In quel periodo, le donne erano disposte a fare follie per Costantino Vitagliano, che ricorda ancora: “S’infilavano nelle macchine, nei camerini. In crociera, ne trovai a letto una vestita da Wonder Woman“. “Attenzioni” speciali che hanno allontanato “Costa” da Alessandra Pierelli.











