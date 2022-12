Nuovi concorrenti GF Vip 2022, chi sono?/ Lo scoop: un ex tronista e…

Grande Fratello Vip 2022, chi sono i nuovi concorrenti? Lo scoop

Continuano ad esserci le porte scorrevoli nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Per alcuni concorrenti costretti ad abbandonare lo show, infatti, ce ne sono di nuovi pronti a mettersi in gioco e varcare la fatidica Porta Rossa di Cinecittà. La squalifica di Riccardo Fogli per bestemmia, a nemmeno 24 ore dal suo ingresso, ha portato Alfonso Signorini a correre ai ripari e a far entrare nuovi concorrenti. Una new entry è Milena Miconi, da pochi giorni in gioco, ma nelle ultime ore sono stati spifferati gli ingressi di altri tre Vipponi.

A rivelarlo è Gabriele Parpiglia a Casa Pipol, nel corso dell’intervista social a Manila Nazzaro. Il giornalista ha infatti rivelato: “Entrerà un ex tronista. Poi Nicole Murgia, ed entrerà l’ex fidanzato di Nicole Murgia, quindi si andrà avanti di triangoli“. Analizzando nel dettaglio lo scoop lanciato, l’ex tronista di Uomini e donne in questione potrebbe essere a tutti gli effetti Davide Donadei. Archiviata la rottura con l’ex corteggiatrice Chiara Rabbi, potrebbe ora ritornare in tv e cimentarsi per la prima volta in un reality show.

Davide Donadei, Nicole Murgia e Andrea Maestrelli nuovi concorrenti del GF Vip?

Il secondo nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2022, come rivelato da Gabriele Parpiglia, sarebbe Nicole Murgia. Attrice e sorella del calciatore della SPAL Alessandro Murgia, potrebbe essere lei la nuova Vippona su cui Alfonso Signorini vorrebbe fortemente scommettere. Il terzo nome in questione potrebbe essere quello del calciatore Andrea Maestrelli, che avrebbe avuto proprio un flirt con Nicole Murgia. Nella Casa, dunque, la coppia potrebbe nuovamente incontrarsi e dare vita a nuove dinamiche sentimentali.

Dinamiche che, soprattutto in questi giorni, si fanno sempre più infuocate nella Casa di Cinecittà. L’ingresso di Ginevra Lamborghini ha inevitabilmente destabilizzato il gruppo e, in particolare, i rapporti tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Si prospetta infatti la creazione di un nuovo “triangolo amoroso”, sempre più fil rouge delle recenti edizioni del reality targate Alfonso Signorini.

