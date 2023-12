Costantino Vitagliano ancora in ospedale per una malattia rara/ Come sta? “Ho iniziato una terapia e…”

Costantino Vitagliano ricoverato in ospedale da quasi un mese: come sta

Costantino Vitagliano è ancora ricoverato in ospedale. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi volto noto del mondo dello spettacolo, a fine novembre rivelava di essere stato costretto al ricovero all’ospedale San Gerardo di Monza dopo aver accusato dei problemi di salute. Una settimana dopo, ancora dall’ospedale, rivelava di non avere ancora una diagnosi certa, perché la sua è una malattia “talmente rara per cui tutti gli esami che sto facendo non sono ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la migliore terapia da intraprendere”.

Questa mattina, con una story di Instagram, Costantino è tornato ad aggiornare i follower sulle sue condizioni di salute, rivelando di essere ancora ricoverato.

“Buongiorno ragazzi, diciamo che abbiamo trovato – anzi hanno trovato e stiamo provando – una terapia che sto facendo da due giorni ed è da due giorni che dormo, a distanza di un mese. Finalmente la notte dormo senza dolori”, ha spiegato Costantino Vitagliano su Instagram.

Mostrandosi sempre su Instagram dal suo letto d’ospedale, Costantino ha poi voluto replicare ad alcune fake news che lo hanno dato addirittura per morto: “Voglio essere come sono sempre stato, schietto e sincero. – ha esordito – Se non rispondo è perché non so cosa rispondervi. Esattamente non so ancora cosa ho.” Così, ai tanti che continuano a chiedergli cosa abbia, ha aggiunto: “Se è una cosa rara, capirete anche voi che ci saranno vari tentativi da fare. Mi hanno dato per morto, avete visto anche voi le fake news. Io cerco di metterla sul ridere, anche se per un mese non dormire è veramente pesante.”

