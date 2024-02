Costantino Vitagliano: “La malattia è come se avesse spento l’interruttore…”/ “Ora ho bisogno di mia figlia”

Costantino Vitagliano e il calvario della malattia: “Mi sta attaccando il mio stesso organismo…”

Costantino Vitagliano è tornato da Silvia Toffanin a Verissimo per parlare delle sue condizioni di salute dopo aver raccontato di essere affetto da una malattia autoimmune che gli ha letteralmente stravolto la vita. “Ho dovuto accettare cose che prima non accettavo, lunedì ho fatto un controllo dopo un mese e ho iniziato una nuova terapia; diciamo che mi sento meglio con la consapevolezza che comunque devo essere paziente, una dote che non ho mai avuto…”.

MALATTIA AUTOIMMUNE COSTANTINO VITAGLIANO, COS'È?/ "Non c'è un una cura, faccio dei tentativi"

Colpisce la voce rotta di Costantino Vitagliano, sorpreso da una malattia che purtroppo non conosce un iter di cura specifico e che lascia costantemente nell’incertezza. “Mi hanno spiegato che il mio organismo sta attaccando il mio stesso organismo, si chiama malattia autoimmune. Essendo una patologia particolare non c’è un farmaco specifico, bisogna fare dei tentativi”. L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi raccontato: “Oggi mi sento che devo mettere due maglioni per farmi entrare una giacca, ho ripreso solo 2 kg: ho i miei amici che mi tirano su il morale ma la sera vado in down perchè anche se sono in compagnia la mia testa se ne va perchè non mi vedo più quello che ero. Stamattina ho accompagnato mia figlia a scuola, come è andata? Bene, lei mi fa sorridere, quindi cerco di trarne la parte buona anche se magari non c’è…”.

Costantino Vitagliano è fidanzato?/ Single dopo Luba Mushtuk: "Non ho la testa per un rapporto: ora voglio.."

Costantino Vitagliano in lacrime a Verissimo: “Sono sicuro che in mia figlia ci sia mia madre…”

Il racconto di Costantino Vitagliano tocca il cuore, dalle sue parole si evince tutta la difficoltà del momento, condizionato dalla malattia e dall’incertezza. “Da un momento all’altro si è spento un interruttore e sto cercando di riaccenderlo, non può essere così. Il mio dottore dice che devo stare tranquillo perchè andrà tutto bene, io sono positivo, però quando vai a fare la visita di controllo speri sempre in meglio e io non ho quella pazienza…”. L’ex volto di Uomini e Donne non è riuscito a trattenere le lacrime a Verissimo quando l’attenzione è passata sul rapporto con sua figlia: “Ho un bel rapporto con lei, spero tanto che abbia il mio carattere e che se vuole qualcosa se lo vada a prendere. Lei ama la danza, ora ho preso una casa vicino a lei in Brianza; l’ho riempita di tutti i suoi giocattoli, adesso può stare con me e io voglio stare con lei perchè mi da tanta energia”.

Costantino Vitagliano, malattia e come sta/ "Mi è cambiata la vita a 49 anni": la devozione a Padre Pio e...

La commozione di Costantino Vitagliano a Verissimo è emersa anche quando il discorso è tornato sul rapporto con i genitori, in particolare in riferimento alla scomparsa di sua madre. “Secondo me mia mamma è dentro mia figlia, lei si è ammalata quando mia figlia è nata; anche questa è una cosa che mi ha segnato tantissimo… Se ho risolto il mio rapporto con papà? Verso la fine sì, all’inizio non mi dava fiducia; poi me ne ha data tanta e sono contento di questo, penso se ne sia andato pensando bene di me”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA