MALATTIA AUTOIMMUNE COSTANTINO VITAGLIANO, COS’È?/ “Non c’è un una cura, faccio dei tentativi”

Pochi mesi fa Costantino Vitagliano allarmava il web mostrandosi in ospedale. Una lunga degenza quella dell’ex tronista di Uomini e Donne, che ha poi chiarito di avere una malattia autoimmune che mette a rischio l’aorta quotidianamente. Si tratta di una patologia complessa, che al momento non ha delle cure precise, motivo per il quale Costantino sta ora facendo dei ‘tentativi di cura’, al fine di arrivare alla cura adatta alla sua situazione.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Vitagliano ha confermato che la sua malattia continua a non avere una cura: “Sto sostituendo alcuni farmaci, ho messo su due chili. È il mio organismo che attacca il mio organismo. Sono autoimmune, non c’è un determinato farmaco per questa malattia ma ci sono dei tentativi da fare. Ho degli amici che mi sono accanto ma la sera è difficile”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

MALATTIA AUTOIMMUNE DI COSTANTINO VITAGLIANO: COS’E’?

Cos’è e cosa sappiamo della malattia autoimmune di cui soffre Costantino Vitagliano da qualche tempo? Quest’oggi, nella nuova puntata di “Verissimo” che ci accingiamo a guardare su Canale 5, torna negli studi del talk show di punta delle reti Mediaset una vecchia conoscenza del salotto televisivo di Silvia Toffanin: dopo essere stato intervistato nel mese di gennaio dalla padrona di casa, il 49enne attore ed ex modello originario di Milano tornerà infatti a parlare dei suoi problemi di salute, aggiornando i telespettatori delle sue condizioni e magari allargando pure lo sguardo sulla sua vita privata e sentimentale. Se in un altro articolo abbiamo accennato al modo in cui Costantino ha parlato della sua malattia, qui diamo invece conto di cosa possa trattarsi.

Dopo che a metà dicembre 2023, attraverso un video postato sul proprio profilo Instagram, Costantino Vitagliano aveva annunciato di aver scoperto di essere affetto da una malattia autoimmune e di essere stato ricoverato, nella ospitata a “Verissimo” del mese scorso l’ex tronista aveva parlato proprio con la Toffanin dell’incubo vissuto di recente e anche della sua paura a un certo punto di non farcela. “Finalmente dopo un mese dormo senza dolori” aveva rivelato il 49enne, mettendo anche a tacere le fake news che lo davano già per spacciato o affetto da un tumore. Tuttavia in quell’occasione l’opinionista televisivo aveva pure aggiunto di non avere ancora avuto una diagnosi molto chiara, tanto è vero che poi solo nell’ospitata a “Verissimo” aveva spiegato meglio cosa aveva scoperto: “Voglio essere come sono sempre stato, schietto e sincero. Se non rispondo è perché non so cosa rispondervi. Esattamente non so ancora cosa ho. Se è una cosa rara, capirete anche voi che ci saranno vari tentativi da fare”.

COSTANTINO VITAGLIANO, PATOLOGIA CHE METTE A RISCHIO L’AORTA VERTICALE: “NON C’E’ CURA MA…”

Infatti, intervistato poi da Silvia Toffanin, il diretto interessato aveva svelato di essere affetto da una malattia autoimmune che mette a rischio l’aorta: tutto è iniziato quando Costantino Vitagliano, a seguito della rottura di un tendine mentre giocava con sua figlia Ayla (con tanto di dito steccato per diverse settimane), si era sottoposto a una serie di esami a seguito di alcuni dolori, tra cui anche una TAC-Pet, poi il ricovero di quasi un mese e gli accertamenti di rito. “Si tratta di una rara malattia autoimmune” che a detta dell’ex tronista “mette in pericolo l’aorta quotidianamente”: infatti dopo un’ecografia è stata scoperta una macchia sospetta sull’aorta ombelicale: “Sono andati tutti in ansia, ricoverandomi d’urgenza. Mi hanno fatto capire che era una situazione pericolosa”.

Al momento purtroppo non esisterebbe un vero e proprio protocollo di cure per questa malattia autoimmune, ma “solo dei tentativi di cura” e lo stesso Costantino Vitagliano aveva aggiunto nel salotto di “Verissimo” che al momento “la verità è che non si sa come andrà” e il suo timore è soprattutto per gli affetti più cari, memore anche del tumore che tempo fa gli aveva portato via l’amata mamma. “Prima non mi fermava nessuno, invece oggi le forze mi mancano e lo vedo quotidianamente: alle 5 di mattina sono già sveglio, poi verso le 14.30 cominciano i down, i capogiri…” Aveva confessato Vitagliano, ammettendo che dopo la diagnosi in lui è come se si fosse spento un interruttore. “Mai avrei pensato che potesse succedermi, a 49 anni poi…” aveva continuato, spiegando di aver vissuto un momento di panico totale, rivivendo il dramma della madre, scomparsa nel 2018. “Ho perso 12 chili in 10 giorni. Ho fatto 29 giorni di esami, alla fine siamo arrivati alla conclusione che non ho un cancro: sono autoimmune e devo stare completamente a riposo (…) Ad oggi si tratta di tentativi di cura. Prendo dosi di cortisone da cavallo, l’unico antinfiammatorio che non mi fa avere dolore. Si va avanti a tentativi…”.











