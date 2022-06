Costretto a bere Vodka con un tubo in gola/ Ha un infarto: sarà paralizzato a vita

È stato costretto a bere Vodka con un tubo in gola e ora ha avuto un infarto ed è paralizzato a vita, uno studente di 19 anni negli Stati Uniti. Per colpa di una confraternita di bulli che lo ha costretto a bere una bottiglia intera di Vodka come rito per entrare all’interno della confraternita universitaria. È questa la notizia dell’ultimo momento che ha dato molto scalpore negli Stati Uniti. Ecco qual è il rito per entrare nel gruppo dell’Università del Missouri. Non solo superalcolici, dopo tanti litri di birra, i membri hanno infilato un tubo in gola somministrandogli la Vodka tutta d’un fiato. Il ragazzo, studente di 19 anni, subito dopo ha avuto un infarto. Finisce paralizzato, Danny Santulli, vittima dei bulli come prova per entrare nella confraternita.

Perdere la vista? Non solo è stato costretto a bere vodka con un tubo in gola, il ragazzo e studente di 19 anni ha perso anche la parola e la mobilità delle articolazioni. La famiglia ha riportato che il giovane voleva far parte del gruppo universitario chiamato Phi Gamma Delta. Un numero esatto di 22 ragazzi, ossia i componenti, sono stati citati in giudizio.

Costretto a bere Vodka con un tubo in gola: cos’altro è successo e perché?

La famiglia del ragazzo di 19 anni costretto a bere una bottiglia intera di vodka con un tubo in gola spiega l’accaduto. La vicenda è stata annunciata proprio da loro, dove hanno spiegato che è stato assolutamente costretto. È successo precisamente lo scorso ottobre quando ha avuto un arresto cardiaco. I 22 ragazzi lo hanno portato in ospedale lasciandolo li e scappando. Invalidità irreversibile e danni al cervello è il risultato degli esami fatti dai medici. Il perché è solo uno: voler entrare a far parte del gruppo di ragazzi all’interno dell’Università.

Un altro caso di nonnismo? I parenti dello studente di 19 anni costretto a bere Vodka con un tubo in gola spiegano che non facevano dormire Santulli e che comprava cose per la confraternita con il suo denaro. Inoltre, è stato confermato che di notte puliva le stanze dei membri e portava loro alcool e marijuana. In cos’altro lo hanno costretto? I famigliari del ragazzo costretto a bere Vodka con un tubo in gola hanno riferito che in passato, costretto dai ragazzi, doveva buttarsi nel bidone della spazzatura con vetri rotti.











