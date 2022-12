Countdown Conto alla rovescia/ Su Italia 1 il film con Dolph Ziggler

Countdown Conto alla rovescia, film di Italia 1 diretto da John Stockwell

Countdown Conto alla rovescia è un film del 2016 di origine statunitense e del genere azione, che verrà trasmesso su Italia 1 oggi, 12 dicembre, alle ore 23.25. La pellicola cinematografica è stata diretta da John Stockwell e prodotta da Michael Luisi e da Donald Munro.

Un giorno... per caso/ Su Rete 4 il film con George Clooney e Michelle Pfeiffer

Il film Countdown Conto alla rovescia è stato distribuito da Lionsgate, mentre la sceneggiatura e la scenografia sono state curate rispettivamente da Richard Wenk, Michael Finch e da Eric Norlin. La fotografia è stata affidata a Cliff Hokanson e il montaggio a Rick Shaime, mentre i costumi sono stati scelti da Eilidh McAllister. Tra gli attori principali del cast ci sono Dolph Ziggler, Kane, Katharine Isabelle, Rusev (Miroslav Barnjasev), Lana, Viktor, Konnor, Sin Cara, Kalisto, Big E, Kofi Kingston e Xavier Woods, conosciuti con i nomi che utilizzano come wrestler sul ring.

Renegades Commando d'assalto/ Su Italia 1 il film con Sullivan Stapleton

Countdown Conto alla rovescia, la trama del film

Leggiamo la trama di Countdown Conto alla rovescia. Ray Thompson è un poliziotto della Narcotici e si è trovato nuovamente in servizio in seguito ad una sospensione. Riceve un pacco avente un link, in cui si vede un criminale che tiene in ostaggio un bambino con degli esplosivi intorno al suo corpo.

Il criminale chiede che gli siano dati 2 milioni di dollari di riscatto per liberare il ragazzino, mentre Ray decide di lavorare in collaborazione con il tenente Cronin.

Al momento del riscatto le cose sembrano andare nel peggiore dei modi e c’è molta tensione, quindi Ray spara al criminale, uccidendolo. Dopo Ray si serve dell’aiuto di Julia Baker, agente che collabora con l’uomo per ritrovare il luogo in cui il giovane è stato nascosto prima che gli esplosivi legati intorno al suo corpo possano esplodere, quindi si tratta di una corsa contro il tempo.

Il campione/ Su Rai 1 il film con Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano

© RIPRODUZIONE RISERVATA