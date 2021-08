Coutinho alla Lazio?/ Calciomercato news, Barça pronto a pagare metà dell’ingaggio

CALCIOMERCATO NEWS, PHILIPPE COUTINHO ALLA LAZIO

Le chances di vedere Philippe Coutinho alla Lazio potrebbero aumentare nelle prossime ore secondo le indiscrezioni più recenti. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Barcellona sarebbe disposto a cedere il brasiliano anche in prestito con mezzo stipendio già pagato dagli stessi blaugrana pur di risparmiare qualcosa sull’ingaggio dell’ex Inter e Liverpool visti i gravi problemi economici che affliggono il club. La Lazio è attualmente impegnata su più fronti in questa fase del calciomercato estivo dovendo soprattutto cedere qualche elemento in esubero presente in rosa prima di poter pensare di operare in entrata ed è per questa ragione che l’ambiente si auspicherebbe un’accelerata dell’Inter per aggiudicarsi Joaquin Correa. Quello che è certo è che ai biancocelesti di mister Maurizio Sarri farebbe più che comodo un calciatore con le caratteristiche di Coutinho, in grado non solo di rimpiazzare lo stesso argentino Correa ma fornendo la qualità cercata per la trequarti in su.

CALCIOMERCATO NEWS, PROPOSTO ANCHE A MILAN E ROMA

La possibilità che il trasferimento di Philippe Coutinho alla Lazio possa concretizzarsi potrebbero crescere nel corso della settimana che sta per cominciare. La Lazio prosegue la preparazione con gli impegni ufficiali ormai alle porte e sembra comunque essere la destinazione più probabile al momento per Coutinho nonostante il Barcellona lo abbia offerto anche ad altre società italiane come i cugini della Roma e pure il Milan.

