CALCIOMERCATO LAZIO/ Più Brekalo che Kostic, Atalanta su Lazzari

In casa Lazio il calciomercato in entrata continua a non decollare ufficialmente così come quello in uscita ma intanto i dirigenti continuano a lavorare per cercare innesti utili all’organico da mettere a disposizione di mister Maurizio Sarri per la stagione che sta per cominciare. I biancocelesti sono alla ricerca di elementi di qualità per potenziarsi dalla mediana in su ed uno dei nomi più gettonati in questo senso nelle scorse settimane è sempre stato quello di Filip Kostic, di proprietà dell’Eintratcht di Francoforte. Tuttavia, secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, i tedeschi non sarebbero intenzionati ad abbassare le proprie pretese restando fermi nel chiedere 25 milioni di euro per il cartellino di Kostic che dovrebbe dire addio alla Bundesliga soltanto con la formula della cessione a titolo definitivo. Niente prestito dunque e Lazio che potrebbe ora concentrarsi nell’aggiudicarsi Josip Brekalo, ventitreenne croato di proprietà del Wolfsburg.

CALCIOMERCATO LAZIO, ATALANTA SU LAZZARI

La dirigenza della Lazio sta cercando di sbloccare il calciomercato ma, mentre prosegue la preparazione in vista degli impegni ufficiali, le indiscrezioni non mancano di certo. Stando ai rumors più recenti, l’Atalanta avrebbe messo nel mirino Manuel Lazzari per sopperire all’infortunio rimediato dall’olandese Hans Hateboer. Sotto contratto fino al giugno del 2024, i biancocelesti vorrebbero continuare a puntare sul ventisettenne Lazzari non avendo a disposizione i tempi giusti per trovare anche un altro sostituto mentre si portano avanti le trattative riguardanti gli obiettivi prefissati. Chi dovrebbe rimanere in quel di Formello è anche Luiz Felipe, che sembrava essere finito nel mirino del Barcellona ed ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022, ovvero tra meno di un anno.

