Covid, come distinguere i sintomi in estate/ Pregliasco: “Naso chiuso, mal di gola e affaticamento”

È estate e la pandemia di Covid è ormai un lontano ricordo, ma il virus continua a circolare e in molti si domandano come riconoscere un’eventuale infezione, distinguendola da un normale raffreddore. È infatti da tenere a mente che i soggetti fragili, sebbene i rischi siano ormai minimi per gran parte della popolazione, andrebbero sempre protetti a fronte dell’aumento di casi che si sta verificando. È per questo motivo che non bisogna farsi sorprendere. A parlarne, ai microfoni di Repubblica, è stato Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Ospedale Galeazzi di Milano.

Nuovo piano pandemico: stop a lockdown e obblighi dpcm/ "Misure saranno rispettose della dignità"

I sintomi del Covid di oggi, sottolinea l’esperto, sono praticamente identici a quelli di qualche anno fa, se non per la loro entità più lieve, che si avvicina a quelli di un normalissimo raffreddore: “Naso chiuso e che cola (rinorrea), starnuti, affaticamento, stanchezza e malessere, mal di gola, mal di testa, che può essere diverso dal solito o durare più del solito”, ha spiegato. “Questi sono i sintomi più comuni, ma restano possibili dolori muscolari, riduzione dell’appetito, tosse insistente, nausea e diarrea, febbre o febbriciattola. Sempre meno comuni, ma comunque possibili, sono la perdita di olfatto e gusto”.

Bonus Covid/ Esonero nel versamento dei contributi: ecco come ottenerlo (ultime notizie 2 luglio 2024)

Covid, sintomi e cosa fare in caso di positività in estate

Fabrizio Pregliasco ha ammesso che non è del tutto da escludere la possibilità di contrarre il Covid questa esatte. “I virus non sono intelligenti, ma proseguono la loro vita, e si diffondono, attraverso una continua trasformazione. I sintomi che generano in questa estate, sono in gran parte sovrapponibili a quelli di un raffreddore”, ha rassicurato. Una particolare accortezza però è da tenere per coloro che non hanno un sistema immunitario abbastanza soddisfacente e ai bambini, che possono avere dei fastidi diversi dagli adulti. “Nei più piccoli la variante XBB.1.16 (Arcturus) sembra poter indurre congiuntivite (occhi rossi e pruriginosi)”, ha spiegato l’esperto.

Variante KP.3, casi Covid in aumento negli Stati Uniti/ "Proviene da vari Paesi tra cui l'Italia"

In caso di positività, ad ogni modo, non c’è da preoccuparsi, ma seguire il buon senso, evitando di contagiare qualcun altro. “È meglio rimanere a casa per evitare di diffondere la malattia, ma anche sovrinfezioni batteriche o complicanze legate alla stanchezza”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA