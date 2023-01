Covid, nessuna nuova variante dalla Cina/ Prof. Broccolo: “I test effettuati…”

Covid, nessuna variante riscontrata in aeroporto

Da ormai qualche giorno la Regione Lombardia ha fortemente raccomandato i tamponi in ingresso dalla Cina all’aeroporto di Malpensa. I test servono al sequenziamento, per individuare nuove possibili varianti in arrivo dal Paese asiatico, dove si sta assistendo ad un aumento incontrollato dei casi dopo l’eliminazione di tante restrizioni nell’ambito della politica zero-Covid.

Come rivela l’inviato di Storie Italiane, tutti i test relativi al sequenziamento hanno dato fino ad oggi un esito favorevole. Non ci sarebbe nessun tipo di variante differente rispetto a quelle che il nostro vaccino è in grado di riconoscere e attaccare. Dunque chi è vaccinato, fino a questo momento può stare tranquillo: ad oggi infatti non sono state ravvisate varianti provenienti dalla Cina. In particolare sono stati tre i voli analizzati tra il 26 dicembre e il 29 e i risultati al momento sono positivi.

Broccolo: “Indossare mascherine in determinate situazioni”

Il professor Broccolo, docente di Microbiologia Clinica presso l’Università Milano-Bicocca, ha parlato della situazione in corso a Storie Italiane, partendo dalla necessità di indossare mascherine in determinati contesti: “Nelle situazioni di assembramento, anche all’aperto, le mascherine sono consigliate. La diffusione del Covid in Cina e negli Stati Uniti, in particolare a New York, dove c’è stato un incremento delle nuove varianti, potrebbe aiutare la diffusione di queste varianti anche in Italia. La mascherina va usata in situazioni di assembramento e con coerenza. Se si è ad esempio su un mezzo pubblico o su un treno, quando si scende e si va su una scala mobile tutti assembrati, è inutile se poi la si toglie. Quindi va portata con coerenza in tutte le situazioni in cui il buon senso dice di doverla mettere”.

L’esperto ha poi voluto ribadire che al momento il pericolo-varianti non sussiste: “Confermo che non ci sono varianti particolari rilevate negli aeroporti. Stanno pensando di testare le acque reflue degli aerei per fare una fotografia su un campionamento più ampio e importante affinché si possano intercettare nuove varianti. La Cina sta andando male per una serie di motivi. Ha una popolazione con un virus che non aveva avuto grande diffusione e non stanno utilizzando farmaci“.











