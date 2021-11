Cracy for football: Matti per il calcio/ Sergio Castellitto nel film di Italia 1

Cracy for football: Matti per il calcio, film diretto da Volfango De Biasi

Cracy for football: Matti per il calcio andrà in onda oggi, lunedì 1 novembre, su Rai 1 in prima serata a partire dalle 21.30. La commedia è stata distribuita dalla Rai e diretta da Volfango De Biasi. Il regista nel 2017 ha curato la regia e scritto la sceneggiatura del documentario Cracy for football a cui il film si ispira, in quel caso si trattava di una storia vera che a De Biasi gli fece vincere il Premio David di Donatello come migliore film documentario.

Questa volta i protagonisti sono attori che tra finzione e realtà raccontano il disagio psichico senza nulla di artefatto. Il protagonista principale è SergioCastellitto, in 41 anni di carriera ha interpretato 77 film e vinto ben 3 Premi David di Donatello, 4 Nastri d’Argento e 1 European Film Award. I suoi ultimi lavori da regista sono: Il materiale emotivo Fortunata Venuto al mondo, mentre nel ruolo di attore le sue più recenti pellicole sono: Dante, Il cattivo poeta e Il materiale emotivo. Completano il cast Antonia Truppo, Massimo Ghini e Max Tortora.

Cracy for football: Matti per il calcio, la trama del film

Il protagonista principale di Cracy for Football: Matti per il calcio è lo sport, in questo caso il pallone. Il calcio viene vissuto in maniera diversa dal solito, non abbiamo il classico giocatore che scende in campo per disputare la partita ma un gruppo di cinque malati di mente recuperati nei dipartimenti di salute mentale distribuiti in tutto il territorio nazionale, convocati per formare una squadra di calcio, che andrà a disputare i mondiali in questa categoria. L’idea di avvicinare le persone con problematiche mentali allo sport è di uno psichiatra, interpretato da Sergio Castellitto, che vede nel calcio l’alternativa a tante altre cure. Correre dietro a una palla non deve essere per queste persone un gioco ricreativo da fare insieme, ma un momento terapeutico, che ha il potere di mettere tutti sullo stesso livello, facendo sentire le persone uguali agli altri e facente parte di qualcosa. Il film mostra tutta la formazione della squadra, si inizia dai provini, fino a disputare la partita sul campo, dove i giocatori con disabilità mentale selezionati, mostrano di essere dei veri eroi per se stessi, capaci di trovare nella competizione sportiva un modo per curare la loro sofferenza e combattere il pregiudizio legato alla malattia mentale.

