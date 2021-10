Creed II, Tv8/ Sylvester Stallone torna protagonista in uno spinoff di Rocky

Creed II, film diretto da Ryan Clooger

Creed II è un film drammatico del 2015 che va in onda a partire dalle 21,30 di oggi, 4 ottobre, su Tv8. Per la tv privata si tratta di una grandissima occasione visto che questa è una primissima tv in chiaro. La regia è di Ryan Clooger, nel cast figurano: Sylvester Stallone, Michael B.Jordan, tessa Thompson, Philicia Rashad. La pellicola è uno spin-off dei film dedicati a Rochy Balboa e la storia si svolge circa 9 anni dopo gli eventi che hanno visto protagonista il pugile. Sicuramente si tratta di un film gradevole anche se le emozioni del passato sono ormai lontane nei ricordi. Non si deve cadere nell’errore però di fare un paragone con i film precedenti.

Creed II, la trama

La pellicola Creed II è incentrata sulle vicende del giovane Adonis Johnson, che altri non è che il figlio illegittimo del ex rivale di Rocky, Apollo Creed. Il giovane rimasto orfano, viene affidato alle cure della seconda moglie del padre che lo accoglie amorevolmente nella sua casa in California e lo tratta come un figlio. Il ragazzo, divenuto grande, desidera ardentemente diventare un pugile come il padre e di incontrare il leggendario Rochy Balboa.

Il suo talento viene subito messo alla prova tramite alcuni incontri, ma per effettuare il salto di qualità decide di trasferirsi a Filadelfia. Adonis viene osteggiato dalla madre che ha il forte timore che al ragazzo possa essere riservata la stessa sorte del padre, ma il ragazzo è testardo e decide di proseguire per la sua strada. Quando arriva in città, si reca nel ristorante di Rochy e gli chiede espressamente di poter essere allenato da lui, provocando il rifiuto netto dell’ex pugile. Le cose cambiamo di fronte al reale talento di Adonis e il ricordo del vecchio amico.

La grande padronanza del ring del ragazzo sono evidenti e la vicinanza di una giovane cantante della quale si innamora, lo stimolano a fare sempre meglio. Purtroppo le cose cambiano quando si viene a conoscenza della vera identità del ragazzo, che comincia ad essere giudicato come un piccolo fenomeno mediatico, anche se la sua bravura è fuori discussione. Il dramma è dietro l’angolo perché Balboa scopre di possedere seri problemi di salute, ma il pugile e l’allenatore che ormai hanno instaurato un forte legame , si sostengono a vicenda e dimostrano a tutti di essere nati per combattere.

