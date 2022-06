Cremonese, calendario Serie A 2022-2023/ Tutte le giornate e le partite

QUAL È IL CALENDARIO SERIE A 2022-2023 DELLA CREMONESE?

Come si formerà per la Cremonese il calendario Serie A 2022-2023? Grigiorossi che avranno un approccio all’appuntamento pieno di emozione, visto che da ben 26 anni il club lombardo non partecipa al massimo campionato. Dopo tanti anni lontani dai piani alti del calcio italiano, i lombardi nella scorsa stagione hanno ottenuto una promozione all’ultima giornata grazie al secondo posto nel campionato di Serie B, vincendo in casa del Como mentre il Monza subiva una sconfitta contro il Perugia. Un incrocio di risultati che ha riportato i grigiorossi direttamente in Serie A.

Cremonese che ha vissuto il suo ultimo esordio nella massima serie il 27 agosto 1995, perdendo 4-1 in casa della Juventus. In casa della quale la “Cremo” era andata ko anche nell’esordio del 1993, mentre nel 1994 per i grigiorossi il campionato era iniziato, sempre perdendo, a Parma. Va sottolineato comunque che la Cremonese ha sempre giocato in trasferta e ha sempre perso in tutti i suoi esordi nel campionato di Serie A, compreso il match in casa della Pro Patria nel primo campionato della storia a girone unico, il 6 ottobre 1929.

CREMONESE, CALENDARIO SERIE A 2022-2023: LE PARTITE ATTESE

Nel calendario Serie A 2022-2023 per la Cremonese ci sarà dunque da scoprire se per la prima volta nella storia del sodalizio lombardo ci potrà essere uno scontro in casa alla prima di campionato, con lo stadio Giovanni Zini che è stato ristrutturato e rappresenta un impianto piccolo ma sicuramente funzionale nel panorama della Serie A. Di solito alla Cremonese è stato riservato un avvio in casa delle grandi, in particolare come detto due degli ultimi tre esordi in Serie A sono stati in casa della Juventus.

Particolare anche la situazione dei derby lombardi: ci saranno infatti ben cinque formazioni della Lombardia ai nastri di partenza della nuova Serie A in questa stagione, oltre alla Cremonese ci saranno Milan, Inter, Atalanta e anche il Monza. Cremonese e Monza si sono affrontate molto spesso in Serie B ma sarà la prima volta nella massima serie. Contro l’Atalanta la sfida in Serie A non si disputa dalla stagione 1993/94, per la prima volta la Cremonese affronterà in Serie A il Sassuolo e lo Spezia.

