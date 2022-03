Crew Bounce Factory, chi sono i finalisti Italia’s Got Talent/ 26 ragazzi romani in scena con cuscini e…

Bounce Factory, all’assalto della finale di Italia’s Got Talent 2022

A Cinecittà World a Roma, stasera, mercoledì 23, andrà in scena la finale di Italia’s Got Talent 2022. Alle ore 21.15 via all’ultima puntata del Contest che dà spazio ai più grandi talenti italiani e non. Chi saranno i finalisti? 10 sono già stati scelti nel corso delle audizioni e votati dai giudici Elio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Gli ultimi due che conquisteranno il Golden Buzzer saranno scelti dal pubblico a casa. Tra i concorrenti che potranno entrare in finale c’è la crew Bounce Factory. Si tratta di un gruppo di 26 ragazzi, tra i 17 e i 24 anni, tutti provenienti da Roma.

La crew si è esibita nel corso della quarta puntata, portando in scena una coreografia caratterizzata da pigiami e cuscini. Un’esibizione che ha strappato applausi e curiosità da parte del pubblico ma anche dei giudici. Saranno loro ad accedere alla finale? Lo scopriremo questa sera: a votare è stato il pubblico, sul sito ufficiale del programma. Per i giovani arrivare sul palco di Italia’s Got Talent era un sogno, realizzato, ma ancor di più lo sarebbe l’accesso alla finale.

Bounce Factory: i giudizi dei giudici

La crew Bounce Factory si è esibita nel corso della quarta puntata di Italia’s Got Talent 2022. La loro coreografia è stata accolta con giudizi super positivi da parte dei giudici. Elio ha commentato così la prestazione dei ragazzi romani: “Bellissima idea, realizzata in modo ottimo. Bellissimo colpo d’occhio, grande energia”. Giudizio simile da parte di Frank Matano: “Le crew si basano tanto sulla potenza dell’esibizione invece qui ho trovato grande creatività. Siete pieni di idee, di forza. Grandi”.

Anche Mara Maionchi ha promosso i giovani: “Molto bravi, tutti all’unisono, tutti bravi, mi siete piaciuti molto”, così come Paola Enogu: “Mi siete piaciuti molto, andavate a ritmo. Perfetto”. Federica Pellegrini allo stesso modo ha commentato positivamente l’esibizione dei ragazzi: “Mi sono ritrovata in voi, sembrava la notte prima di una finale importante. Bravissimi”. La puntata finale del programma andrà in scena su Sky Uno e in streaming su NOW. In chiaro si potrà vedere anche su TV8,. Sarà la Bounce Factory ad accedere alla finale grazie alle votazioni online? Lo scopriremo presto!

