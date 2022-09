Criminali come noi/ Su Rai 3 il film con Ricardo Darín e il figlio Chino

Criminali come noi, il film su Rai 3 diretto da Sebastian Borensztein

La programmazione di Rai 3 per la prima serata di oggi, giovedì 22 settembre, alle ore 21:25 prevede la messa in onda del film “Criminali come noi”. La pellicola è stata realizzata nel 2019 grazie ad una co-produzione tra Argentina e Spagna mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche è stata approvata in Italia da BiM Distribuzione.

I Croods/ Su Italia 1 il film d'animazione della DreamWorks

La regia è di Sebastian Borensztein il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura insieme a Eduardo Sacheri. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Rodrigo Pulpeiro, il montaggio è stato eseguito da Alejandro Carrillo Penovi mentre le musiche sono di Federico Jusid. Nel cast figurano tra gli altri Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín (figlio di Ricardo Darín), Veronica Llinas, Daniel Araoz, Carlos Belloso e Marco Caponi.

TERMINATOR 2 - IL GIORNO DEL GIUDIZIO/ Su Italia 1 film con colonna sonora di Fiedel

Criminali come noi, la trama del film

Ecco la trama del film “Criminali come no“. Argentina 2001, nei pressi di una cittadina di campagna a pochi chilometri dal centro di Buenos Aires un ex calciatore ed alcuni amici di vecchia data decidono di investire tutti i risparmi di una vita per acquistare una serie di silos abbandonati che permetterebbe loro di fondare una società agricola in forma cooperativa. Potrebbe essere l’inizio di una nuova avventura che darebbe loro stabilità economica. Purtroppo incappano in un direttore di banca poco scrupoloso che di fatto che gli ruba i soldi.

TERMINATOR - DESTINO OSCURO/ Su Italia 1 il sesto film della saga con Schwarzenegger

Infatti, per una legge argentina e per una serie di situazioni legate alla crisi economica, il gruppo di amici viene truffato dal direttore con la complicità di un legale e quindi finiscono per perdere tutti i soldi che avevano risparmiato. La rabbia è tanta e soprattutto la voglia di riscattarsi: a un certo punto si rendono conto che l’unico modo per avere giustizia è quello di diventare a loro volta dei criminali. Studiano alla perfezione quello che è accaduto e organizzano un piano perfetto con l’intento di rubare ai loro stessi ladri. Naturalmente si tratta di tutta brava gente che avrà tanti problemi nel trasformarsi in malviventi con numerose situazioni divertenti tutte da seguire.











© RIPRODUZIONE RISERVATA