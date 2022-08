Crisanti “Legalizzare droghe leggere? Più benefici che rischi”/ “Fumo fa più danni”

Andrea Crisanti apre alla legalizzazione delle droghe leggere. Il microbiologo e candidato Pd come capolista nella circoscrizione Europa ne ha parlato a L’Aria che tira, su La7. «Le droghe leggere sono state legalizzate in molti Paesi del mondo, compresa la California e molti paesi europei, e non si è verificato un impatto negativo». Crisanti ha fatto un tipo di ragionamento basato su costi e benefici. «Non è aumentato il numero di persone che passano dalle droghe leggere a quelle pesanti».

Il candidato dem ha quindi proseguito spiegando le ragioni della sua posizione sul tema: «Hanno una funzione ricreativa e la legalizzazione ha anche la funzione di bloccare il commercio illegale, quindi di sottrarre soldi al crimine organizzato». Quindi, anche una considerazione più personale da parte di Crisanti: «Personalmente, penso che il fumo faccia molti più danni di una droga leggera occasionale, lo dico sinceramente». Di fatto, Andrea Crisanti asseconda la proposta del Pd, che nel suo programma chiede la legalizzazione dell’autoproduzione di cannabis per uso personale.

CANNABIS E DROGHE LEGGERE, CRISANTI APRE A LEGALIZZAZIONE

«Io penso che se uno guarda ai costi e ai benefici si vada più nella direzione dei benefici», ha proseguito Andrea Crisanti nella sua analisi del delicato tema delle droghe leggere a L’Aria che tira. In effetti, la sua posizione coincide con quella del Pd, il cui programma precisa che la legalizzazione serva anche per contrastare mafie e criminalità organizzata, oltre che aiutare i pazienti che facciano uso della cannabis terapeutica.

Inoltre, i dem propongono di rafforzare le iniziative di prevenzione e informazione nelle scuole, oltre che l’informazione pubblica con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei rischi legati ad ogni forma di abuso e dipendenza. La pensano allo stesso modo gli alleati di Enrico Letta, da Verdi e Sinistra Italiana fino a +Europa. D’altra parte, nel mondo scientifico non tutti la pensano allo stesso modo. C’è anzi chi lancia l’allarme sui rischi legati alla proposta, cioè alla legalizzazione.

