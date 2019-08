Crisi di governo, cade: Borsa giù, spread sale/ Diretta, Salvini “mi candido premier”

La crisi di governo comincia e la Borsa di Milano apre le contrattazioni in forte ribasso, mentre comincia l’analisi degli scenari e delle possibili date per le elezioni anticipate. Anche lo spread Btp-Bund registra il momento di tensione, infatti apre in rialzo a 232 punti con un rendimento all’1,73 per cento. Ma il ministro dell’Interno Matteo Salvini tira dritto. Da Pescara, dove ha tenuto uno dei comizi del tour sulle spiagge italiane, ha lanciato la sua corsa a premier. «Chiedo agli italiani se vogliono darmi pieni poteri per fare le cose come vanno fatte», ha dichiarato al termine del comizio. A chi gli chiedeva se intenda candidarsi a premier ha replicato: «Quello sicuro». E Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, auspica l’alleanza di governo con la Lega: «Si torni al voto per una maggioranza sovranista». Anche il Partito democratico comunque è pronto per le elezioni anticipate, anzi Nicola Zingaretti dice che sono «prontissimi» e auspica «una grande alleanza per salvare l’Italia». Il capo politico M5s Luigi Di Maio, pur dicendosi pronto al volto, chiede che passi prima in aula il taglio dei parlamentari.

DIRETTA CRISI DI GOVERNO: CONTE CONTRO SALVINI

Con l’apertura della crisi di governo si sono intensificati gli attacchi tra Movimento 5 Stelle e Lega. Lo dimostrano le parole di Luigi Di Maio: «La Lega ha preso in giro il Paese». E poi al Tg1 ieri sera ha rincarato la dose contro Matteo Salvini: «Ha fatto cadere il governo perché ha messo i sondaggi davanti agli interessi del Paese». Ma ancor più duro è stato il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. «Farò in modo che questa crisi sia la più trasparente della storia della vita repubblicana», ha detto confermando che si presenterà in Parlamento. Non ha usato giri di parole il premier, anzi è andato all’attacco: «Il mio governo ha lavorato, non era in spiaggia». E ha ribadito che «non spetta a Salvini convocare le Camere», sottolineando che in questa fase deve «nella sua veste di senatore, spiegare al Paese le ragioni che lo portano a interrompono bruscamente» l’azione di governo. Il presidente del Consiglio ha poi annunciato che contatterà Fico e Casellati per la riconvocazione delle Camere, atto propedeutico per l’avvio della procedura della crisi di governo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA