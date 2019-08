Sondaggi politici/ Lega al 36%: basterebbe Fratelli d’Italia per nuovo governo

Con l’apertura della crisi di governo gli ultimi sondaggi politici sono ancor più rilevanti per capire gli scenari che si aprono in vista delle elezioni anticipate. Lo stesso capo politico M5s Luigi Di Maio ha accusato il leader della Lega Matteo Salvini di aver anteposto i sondaggi agli interessi dell’Italia. E infatti il Carroccio è il partito favorito per la vittoria alle prossime elezioni. Gode infatti di un grande consenso. L’ultimo sondaggio Ipsos ha rilevato infatti che la Lega arriva al 36 per cento, quindi con il centrodestra unito – che comprende Fratelli d’Italia al 7,5 per cento e Forza Italia al 7,1 – supera la maggioranza, toccando quota 50,6 per cento. Per governare a Salvini basterebbe allearsi anche solo con il partito di Giorgia Meloni: insieme raggiungerebbero il 43,5 per cento, superando la soglia del 40 per cento per avere una solida maggioranza in Parlamento. Il Movimento 5 Stelle ha guadagnato qualche punto nelle intenzioni di voto, passando dal 17,3 al 17,8 per cento. Ma è ben lontano dalla Lega.

Sempre secondo gli ultimi sondaggi politici, in particolare la rilevazione di Ipsos, il Partito democratico è nuovamente in calo: dal 21,2 per cento di giugno è sceso a quota 20,5 per cento. Nel centrosinistra supera il 3% solamente +Europa, che raggiunge il 3,5%. Più indietro invece gli altri partiti, con La Sinistra al 2% ed Europa Verde all’1,9%. Le altre liste, se si sommano tutti i voti, raggiungerebbero il 3,7%. Ma alto e significativo è il dato riguardante gli astenuti e gli indecisi, che sono il 36,3% degli intervistati. I sondaggi politici dunque fotografano i rapporti di forza attuali e sollevano diverse riflessioni. Se a Salvini potrebbero non servire alleanze, nel caso in cui la Lega riuscisse a sfondare il 40 per cento delle preferenze, a sinistra come pensano di rispondere? La porta al Movimento 5 Stelle resta chiusa? Attualmente infatti, sempre tenendo conto delle rilevazioni, i dem non hanno i numeri per sperare in un ritorno al governo. E così il M5s. I sondaggi preannunciano dunque una conferma del centrodestra, resta da capire in che forma.

