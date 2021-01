Crisi di Governo: Conte-ter o unità nazionale/ Renzi attacca, ma Pd-M5s “impensabile”

Nella crisi di Governo più anomala della storia repubblicana le posizioni continuano a cambiare non settimana dopo settimana, ma anche ora dopo ora: se ieri l’ipotesi di un Conte-ter sembrava la più plausibile, l’intervista di ieri sera del leader di Italia Viva Matteo Renzi a Quarta Repubblica ha “allontanato” (almeno per il momento) la possibilità di un “rimpastone” per mantenere comunque Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. «Da Conte non abbiamo ottenuto nulla su nessun punto della lettera che gli abbiamo presentato», ha attaccato ieri sera l’ex Premier dem, con lo scontro poi perdurato all’interno del Consiglio dei Ministri notturno tanto sulla scuola quanto sul piano di chiusure del nuovo Decreto legge anti-Covid.

Le Ministre renziane Bellanova e Bonetti sono sempre più sull’uscio e il timing dovrebbe portare tra domani e il 7 gennaio il famoso Cdm “decisivo” sul Recovery Plan per capire se davvero crisi sarà. Retroscena e totonomi impazzano da giorni (qui i focus sulle differenti opzioni, dalle ipotesi Draghi-Cartabia fino ai possibili nuovi Ministri del Conte-3), ma da Pd e M5s non arrivano segnali di crisi imminente: «va evitata una crisi di governo dagli sviluppi davvero imprevedibili […] Serve rilancio dell’azione di Governo, no a posizioni politiche che rischiano di destabilizzare la maggioranza», spiega il segretario del Pd Nicola Zingaretti, gli fanno eco dal M5s Vito Crimi e Alfonso Bonafede «in questo momento i cittadini italiani non vogliono sicuramente vedere una politica che litiga, ma esclusivamente impegnata ad affrontare e risolvere i problemi. Oggi parlare o paventare una crisi di governo sarebbe incomprensibile e irresponsabile».

RENZI ATTACCA CONTE: “TEMPO FINO AL 7 GENNAIO, POI…”

Di contro, Italia Viva è invece convinta che con questa squadra di Governo e con il M5s ancora in sella assieme a Conte sia praticamente impossibile invertire la rotta che funesterà il nostro Paese nei prossimi anni: crisi economica, debito pubblico, investimenti e cultura. Per Renzi nulla al momento viene cambiato da Conte dopo le richieste di cambiamenti sul Recovery Plan fatte prima di Natale, con la clessidra della crisi che dunque per Italia Viva diventa sempre più agli sgoccioli: «Il tema è l’Italia e perché l’Italia funzioni ho messo una serie di punti e Conte finora non ci ha risposto. Non sopporto la solita narrazione per cui dico una cosa e mi devono attaccare tutti, i punti li ho messi nero su bianco e non ce n’è per nessuno. Su questi temi non sto facendo una battaglia personale, non me ne frega dei miei sondaggi, volete odiarmi? Odiatemi ma su questi punti abbiamo ragione», ha spiegato da Nicola Porro a Quarta Repubblica ieri sera. Attacchi ad Arcuri sul piano vaccini («ma chi è superman che dobbiamo affidare tutto a lui?»), ai “ministri più bravi del mondo” e inevitabilmente al Presidente Conte, «io non faccio il presidente del Consiglio, sarà il presidente del Consiglio, che sia Conte o sia un altro, lo vedremo…».

Niente rimpasto e niente Conte-ter, per Renzi la strada si chiama Parlamento (e, senza dirlo apertamente, Governo di unità nazionale): «Conte ha detto che vuole venire in Parlamento? Lo aspettiamo, per uno come me questa non suona come una minaccia, per me è democrazia. Conte doveva essere in Senato quando si approvava la legge di bilancio anziché fare le conferenze stampa con Rocco Casalino a Villa Madama. Se Conte ha i numeri per governare senza di noi, evviva ma io non sarò complice di buttare i soldi, di uno spreco di denaro pubblico».



