Crisi Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al GF Vip, si sono lasciati?/ Lei: “Vai via!”, lui la abbandona…

Tensioni e prime frizioni nel rapporto di coppia fra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, germogliato al Grande Fratello Vip. La ragazza, infatti, questa mattina si è allontanata dal resto del gruppo per rimanere da sola con i suoi pensieri, ma l’ex velino di “Striscia la Notizia” si è accorto del suo atteggiamento schivo e ha deciso di provare ad approfondire insieme a lei questo suo stato d’animo. Di certo, il bel Pierpaolo non si attendeva una reazione stizzita da parte dell’influencer, che gli ha detto: “Se hai voglia di stare qui, stai. Se hai voglia di andare via, vai”. Spiazzato da questo aut aut, Pierpaolo Pretelli ha optato per la seconda scelta, spostandosi in veranda e lasciando sola in giardino Giulia Salemi, la cui liaison sentimentale con il ragazzo – ricordiamo – non sarebbe particolarmente gradita alla famiglia di quest’ultimo e anche questo fattore psicologico potrebbe giocare un ruolo determinante in questo clima di forte tensione che si avverte fra i due.

GIULIA SALEMI LITIGA CON PIERPAOLO PRETELLI, POI LO CERCA: “VOLEVO CHE RESTASSI”

Dopo qualche minuto di riflessione fra sé e sé, Giulia Salemi ha poi deciso di cercare Pierpaolo Pretelli per chiarirsi con lui relativamente a questo momento di incomprensione e l’ha raggiunto in veranda. Il giovane non l’ha tuttavia accolta a braccia aperte, sottolineando le spigolosità caratteriali mostrate dall’influencer: “Hai fatto tutto tu, sono venuto da te e mi hai detto che sono pesante. Mi piaci, Giulia, ma in questi momenti no, hai delle reazioni che non so spiegare”. Immediata la replica della Salemi, che ha scelto un atteggiamento difensivo: “Ti ho detto che volevo stare sola, ma in realtà volevo che rimanessi… Posso avere questi momenti?”. Pierpaolo Pretelli non è sembrato totalmente convinto di fronte a questa affermazione, ma, in fondo, un attimo di scoramento può capitare a tutti (specialmente dopo i numerosi giorni di reclusione all’interno della casa più conosciuta e più spiata dell’Italia intera, ndr), anche se tra i due qualche attrito si era già registrato nei giorni scorsi…



