CRISI GOVERNO, SALVINI “M5S-PD, PATTO POLTRONA”/ Grillo-Renzi, prove di manovra

La crisi di Governo c’è ma ormai non si capisce più chi sia a proporla e chi sia in grado di portarla avanti: la “mossa” di Salvini prima di Ferragosto ha fatto muovere le trame sotterrate da mesi (ma mai concluse, ndr) tra Pd e M5s e di colpo la Lega che puntava ad Elezioni anticipate per capitalizzare il consenso, si è ritrovata con il rischio di rimanere in un sol colpo fuori dal Governo e senza più il voto per riportala subito a Palazzo Chigi. Domani il Premier Conte scioglierà le sue riserve parlando in Senato e dirà il suo “piano” per gestire la crisi, ma le trattative sono fittissime tanto tra grillini, renziani e zingarettiani quanto tra i leghisti che in extremis provano a convincere Di Maio a non affidarsi al “partito di Bibbiano” (come è tornato a definire i dem stamattina il vicepremier Salvini). In alternativa, come racconta bene Del Duca sul Sussidiario, la possibilità per l’anima istituzionale del Carroccio di sperare in un “niet” di Mattarella all’accordicchio dem-5Stelle eterodiretto da Beppe Grillo con Conte premier (il Quirinale non sembra entusiasta neanche di questa scelta, ndr). Un grande rebus che da domani avrà almeno dei paletti di “fattualità” che aiuteranno quantomeno a capire cosa avverrà nei prossimi mesi, se Elezioni o un “governo di legislatura” appoggiato da Pd-M5s-LeU e forse anche Forza Italia, ribadendo quella coalizione “Ursula” (dal nome della Von der Leyen, ndr) auspicata ieri da Romano Prodi.

GOVERNO, PROVE DI MANOVRA PD-M5S

In una lunga intervista a Radio Anch’io, Matteo Salvini ha tentato di mettere in guardia l’elettorato sulle prove di manovra (sia economica che di accordo politico) di Pd e M5s: «Non sono a bussare la porta di nessuno. M5s ha scelto Renzi? Auguri, lo spieghino a Bibbiano, a Barca Etruria, agli italiani…». Per il vicepremier leghista, «Qualunque governo venga fuori da questa crisi sarà un patto per la poltrona sostenuto in particolare da quaranta senatori renziani, che hanno il terrore di andare al voto». Gli viene chiesto il perché allora di quella crisi avanzata prima di Ferragosto e Salvini ribadisce «Il governo era fermo da troppo tempo, bloccato da troppi no. Avvicinamento fra 5 Stelle e Pd era già chiaro in Ue. La dignità vale di più di una poltrona». Dopo che ieri il vertice di stato maggiore del Movimento 5 Stelle ha definito Salvini «inaffidabile» e «non più credibile», il leader della Lega replica ancora «Si stanno inventando la qualunque ed eventuale governo Pd-M5s sarebbe un tradimento degli italiani. Non vorrei che un ipotetico governo Renzi-M5s riaprisse i porti, approvasse lo ius soi e vanificasse il lavoro di questi mesi. Ma ripeto se qualcuno al governo preferisce Renzi lo dica e lo spieghi agli italiani». La trattativa “giallorossa” intanto tenta qualche avvicinamento, nonostante ieri Di Maio abbia detto con chiarezza che sul tavolo con Renzi non si siederà mai; secondo il Quotidiano.net, lo spazio di dialogo tra Pd e M5s ci sarebbe su alcune grandi opere e i dossier Ilva-Alitalia con un possibile accordo “alla tedesca”, come spiega Delrio e come viene “benedetto” dall’ex premier Prodi. Non sarà però affatto facile, qualora parta il “Conte Bis” con la nuova maggioranza, trovare una quadra su politica industriale e infrastrutture, come già profetizzato da Calenda (che ha tra l’altro già annunciato di andarsene dal Pd se partisse il Governo “Ursula”).

