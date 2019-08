Crisi di Governo, M5s vs Salvini: “Si dimetta”/ “Lega si è fregata da sola”. Il Pd…

Crisi di Governo, continua il botta e risposta tra Lega e Movimento 5 Stelle. Dopo lo scontro a distanza tra Conte e Salvini sulla Open Arms, i grillini continuano a ‘stuzzicare’ il leader del Carroccio. Ritenuto il principale responsabile della crisi della maggioranza gialloverde, il ministro dell’Interno dovrebbe dimettersi: «Ma come, non dovevano mollare tutti la poltrona? Hanno aperto una crisi di governo in pieno agosto annunciando di essere pronti a dimettersi in blocco e invece ancora sono lì, incollati alla poltrona. Senza pudore!», si legge sul Blog delle Stelle. E fonti pentastellate hanno rincarato la dose a Repubblica: «Salvini parla da ministro di quale governo? Salvini ha fatto cadere il governo e pretende ancora di fare il ministro. Parla da ministro, ma per conto di chi e di cosa se ha detto che vuole sfiduciare il governo? Si dimetta se ha un briciolo di coerenza». E, nel frattempo, prosegue la trattativa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico…

CRISI DI GOVERNO, TRATTATIVA M5S-PD: CONTE-BIS?

«Salvini ha provato a fregarci tutti, ma alla fine di è fregato lui», il giudizio del Movimento 5 Stelle sul leader della Lega, con i grillini ora al lavoro per cercare di raggiungere un’intesa con il Pd per scongiurare un ritorno alle urne. Dopo l’accordo raggiunto sulla calendarizzazione dei lavori al Senato, i due partiti trattano su volti e programma di un possibile nuovo esecutivo. Nonostante le smentite di facciata, Di Maio e Zingaretti – senza dimenticare Matteo Renzi – provano a limare le distanze tra i due mondi e c’è qualche novità degna di nota sui nomi del possibile nuovo governo: torna di moda l’ipotesi Conte–bis, con il giurista affiancato da un vice-premier vicino al mondo dem. Qualora invece la poltrona di primo ministro venisse affidata ad una personalità neutra come il già citato Raffaele Cantone, Luigi Di Maio sarebbe il suo unico vice. Conferme su Gabrielli come possibile ministro dell’Interno. Salvini però non molla: il capo del Viminale continua a dirsi pronto a tutto affinchè non tornino «Renzi e i suoi» al potere…

© RIPRODUZIONE RISERVATA