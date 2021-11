Crisi Icardi-Wanda Nara/ L’avvocato di lei: “Non è stata solo infedeltà virtuale…”

La crisi attraversata da Mauro Icardi e Wanda Nara continua a far discutere e a regalare spunti agli amanti del gossip nonostante i due protagonisti stiano cercando di recuperare il loro rapporto. L’ultima “bomba” sulla querelle che ha infiammato le cronache e occupato le copertine delle riviste scandalistiche è stata sganciata da Ana Rosenfeld, legale di Wanda Nara, protagonista di succose dichiarazioni in un noto programma della televisione argentina. Nel corso della trasmissione “Agarrate Catalina“, infatti, l’avvocato dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha chiarito una volta per tutte come il nocciolo della questione non sia stato unicamente il tradimento virtuale compiuto da Mauro Icardi ai danni della sua assistita, ma una ben più grave rottura della fiducia tra i due come conseguenza del comportamento dell’ex capitano dell’Inter.

Matrimonio a prima vista Italia 2021, 6a puntata/ Diretta: prove di convivenza, Dalila e i dubbi su Manuel

Mauro Icardi e Wanda Nara, parla l’avvocato di lei

Ana Rosenfeld, come riportato dal Corriere dello Sport, ha dichiarato: “Nessuno vuole vivere sotto lo stesso tetto con una persona che, mentre uno si occupa della casa e della famiglia, trama qualcosa in parallelo. Non è stata solo l’infedeltà virtuale, ma la delusione e la mancanza di protezione“. L’avvocato di Wanda ha proseguito: “Di fronte a questa situazione, la prima decisione che Wanda ha preso è stata quella di separarsi“. Alla fine, però, la frattura sembra essersi ricomposta: “All’inizio il dolore era così forte che non è stato facile, ma tra loro ci sono state 24 ore di lavoro personale“. La Rosenfeld, che ha anche ammesso di aver avuto contatti con un collega italiano in vista di un possibile divorzio, ha poi aggiunto: “L’amore, la famiglia e la coppia hanno prevalso. Dovevano attraversare questo momento, capirlo e ritrovare il rispetto, la fiducia, la sicurezza e l’amore che non si erano mai spezzati. L’amore c’è, tutto il resto è recuperabile“.

LEGGI ANCHE:

GRANDE FRATELLO VIP 2021, PAGELLE 15A PUNTATA/ Alex Belli non rinuncia a Soleil SorgePatrizia Mirigliani "Nicola Pisu possibile rottura del coccige"/ "Qualcuna lo prende in giro...", è Miriana?

© RIPRODUZIONE RISERVATA