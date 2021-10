Mauro Icardi e Wanda Nara di nuovo insieme?/ Calciatore: “Basta profili Instagram”

Mauro Icardi e Wanda Nara, pace fatta? Il punto interrogativo, sino a conferme ufficiali, è d’obbligo, ma pare proprio che tra l’attaccante del Psg, che nei giorni scorsi aveva addirittura manifestato la volontà di dire addio al calcio in caso di rottura definitiva con la sua dolce metà, e la madre dei suoi figli sia tornato il sereno. A riferire le ultime indiscrezioni sulla coppia è stata la giornalista televisiva Yanina Latorre nel corso di “The Morning Angels” su Channel 13, la quale ha asserito che i coniugi si sarebbero incontrati in un ristorante a Parigi per cominciare le trattative per il loro riavvicinamento.

Wanda Nara e Icardi, parla Eugenia Suarez/ “Credevo fossero separati, io ingannata”

Dopo il presunto tradimento di Maurito con la 29enne Eugenia Suarez, detta “La China” per via dei suoi tratti somatici accostabili a quelli delle persone orientali, i due si sarebbero “accordati” per ricominciare a vivere insieme come due innamorati e, ironia della sorte, a dettare le condizioni sarebbe addirittura stato Icardi, il quale, tra le altre richieste a Wanda, avrebbe incluso quella di postare un’ultima fotografia insieme sui loro profili Instagram, per poi chiuderli definitivamente e allontanare così la tentazione del tradimento telematico.

Wanda Nara perdona Mauro Icardi/ «Alla mia famiglia ci penso io. Alle put*ane..."

ICARDI E WANDA NARA: IN BALLO ANCHE I VOLI IN AEREO PRIVATO

A riportare le parole della giornalista sudamericana sono stati i colleghi del “Corriere della Sera”, secondo i quali non solo Icardi avrebbe promesso di essere fedele sempre a Wanda Nara, ma la moglie in cambio “dovrà cambiare radicalmente vita. In sostanza, Icardi non vuole che Wanda faccia altri lavori a parte la moglie-manager, che smetta di partecipare a eventi e ospitate e soprattutto pretende che smetta di viaggiare da sola sull'”aereo privato”. Norme di coppia decisamente severe, insomma.

Peraltro, a rendere il tutto ancora più turbolento è stato l’ingresso in scena dell’ex fidanzato di Eugenia Suarez, Benjamin Vicuña, con il quale “La China” è stata per sei anni. I due hanno due figli: Magnolia, di tre anni, e Amancio, di uno. L’uomo ha commentato: “Non sono certo io la persona che deve dare spiegazioni. È tutta una vergogna”.

Mauro Icardi chiede scusa a Wanda Nara/ Guarisci quando hai il perdono di chi ferisci

© RIPRODUZIONE RISERVATA