Wanda Nara “Avevo chiesto il divorzio a Icardi”/ “Poi l’ho perdonato per una lettera”

Tra Wanda Nara e Mauro Icardi, dopo un periodo di crisi, è tornato il sereno. La coppia è nuovamente felice dopo aver affrontato un periodo complicato che ha portato la showgirl ad allontanarsi dal marito. Tuttavia, l’amore che ha sempre unito l’attaccante argentino e la showgirl ha trionfato ed oggi, insieme ai figli, sono nuovamente uniti. Ma cos’è successo nelle scorse settimane? Cosa ha convinto Wanda Nara a tornare sui suoi passi dopo aver tolto anche l’anello nuziale? A raccontare tutto è stata la stessa Wanda attraverso un lungo post pubblicato su Instagram.

Wanda racconta di aver chiesto il divorzio a Mauro Icardi, delusa dai suoi atteggiamenti. Tuttavia, una lettera scritta dal calciatore ha fatto cambiare idea alla showgirl che ha deciso di dare una seconda possibilità al suo matrimonio ritrovando, così, l’unione familiare.

Wanda Nara e la lettera di Mauro Icardi

“Le foto che ho pubblicato negli ultimi mesi mostrano quanto eravamo uniti e quanto eravamo felici. Però qualcosa è successo e da quello che è successo, sono rimasta molto ferita. Ogni giorno chiedevo a Mauro il divorzio. Quando si è reso conto che non si poteva tornare indietro, mi ha detto che non potevamo continuare così, che se separarci era l’unico modo per porre fine a tanto dolore, allora dovevamo farlo. Siamo andati dall’avvocato“, comincia così il lungo post con cui Wanda Nara ha scelto di raccontare le ultime settimane vissute con Mauro Icardi.

“In due giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato l’accordo. Il giorno dopo mi ha scritto una lettera come nessuno mi aveva mai scritto: ‘Ti ho dato tutto e tu hai tutto, spero che tu possa essere felice perché questo mi renderebbe felice’. E lì ho capito una cosa: che avendo tutto non ho niente se non sono con lui”, ha scritto ancora Wanda che si è detta sicura che il momento affrontato rafforzerà la loro unione di coppia e famiglia. “Ti amo”, conclude poi.





