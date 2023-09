Cristian Forti, esterna con Beatriz a Uomini e Donne/ La reazione di Brando piace a tutti

Cristian Forti e l’interesse per Beatriz a Uomini e Donne

Cristian Forti e Brando hanno gli stessi gusti per le ragazze? I due tronisti di Uomini e Donne che hanno cominciato l’esperienza nel programma di Maria De Filippi uscendo con ragazze diverse, nella scorsa puntata, si sono ritrovati a condividere l’interesse per Beatriz, la corteggiatrice che ha fatto la prima esterna con Brando emozionando tutti per la storia della sua famiglia. Dolcissima e bellissima, Beatriz ha conquistato non solo Maria De Filippi e lo stesso Brando che ha deciso di continuare a conoscerla, ma anche Cristian Forti che, al termine della puntata, ha deciso di raggiungerla in camerino per dichiararle il proprio interesse.

“Mi ha colpito la tua storia, la tua sensibilità. Vorrei una persona così forte, cerco qualcuna che si prenda cura della mia fragilità” – ha detto il tronista mentre Beatriz ha aggiunto – “Inizialmente ero interessata a te, ma ti sei posto come “tronista”, troppo sfacciato” accettando di conoscerlo.

Cristian Forti e la prima esterna con Beatriz

Dopo essersi visti in camerino, Cristian Forti e Beatriz hanno fatto la prima esterna nella registrazione dello scorso 6 settembre in onda su canale 5 da oggi, venerdì 22 settembre. Beatriz, però, non è uscita solo con Cristian, ma anche con Brando senza riuscire a dichiararsi. Una doppia esterna, quella di Beatriz, che fa infuriare Cristian che, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, abbandona il centro dello studio.

Beatriz, in attesa di dichiararsi, spera di farsi conoscere bene da entrambi i tronisti: “Sono anche altro oltre alla mia storia. Comunque lui mi ha fatto ricredere. Pensavo fosse sfacciato, ma quando è entrato in camerina ho conosciuto un’altra persona. Lui è stato sincero, ma è molto furbo”.

