Cristian Forti, Uomini e Donne/ Segnalazione su Virginia: lei bacia un ragazzo in discoteca…

Cristian Forti e la conoscenza con Virginia

Dopo aver provato a conoscere Beatriz, la corteggiatrice che è uscita anche con Brando e che ha scelto di lasciare Uomini e Donne dopo un duro scontro con quest’ultimo, Cristian Forti si sta concentrando sulla conoscenza con le ragazze che si sono dichiarate per lui e che non hanno alcun interesse a conoscere Brando. Nelle scorse puntate, Cristian si è lasciato così andare in esterna baciando sia Valeria che Valentina. La protagonista della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 23 ottobre, tuttavia, è Virginia. Cristian, dopo il doppio bacio, ha deciso di portare in esterna proprio Virginia.

ALESSIO E CLAUDIA, UOMINI E DONNE/ Bacio passionale in studio: Barbara De Santi provoca Marco

Quest’ultima, però, sarà al centro della puntata per una segnalazione che potrebbe cambiare tutto. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, Virginia sarà la protagonista di una discussione con Cristian a causa della segnalazione suddetta.

La segnalazione su Virginia

Segnalazione scoppiettante quella giunta alla redazione di Uomini e Donne e al centro della puntata odierna del programma di Maria De Filippi. Virginia, infatti, è stata pizzicata in discoteca mentre baciava un ragazzo. Una segnalazione che risale al periodo in cui Virginia era già presente in trasmissione come corteggiatrice di Cristian.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 23 ottobre: segnalazione su Virginia, Cristian furioso

Di fronte a tale segnalazione, la redazione di Cristian Forti non si farà attendere. Il tronista non nasconderà la rabbia e la delusione per l’accaduto e si mostrerà pronto ad eliminare la segnalazione, ma andrà davvero così?

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, anticipazioni registrazioni 21 ottobre 2023/ Manuela lascia il trono, Gianni bacia Roberta!

© RIPRODUZIONE RISERVATA