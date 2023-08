Cristian Totti e la fidanzata Melissa Monti sempre più innamorati/ Blasi e Totti mettono “like” alla coppia

Cristian Totti e Melissa: gli scatti approvati da mamma Ilary e papà Totti

Cristian Totti e la sua fidanzata Melissa Monti, continuano a vivere felici la loro storia d’amore. La ragazza, che ha da poco compiuto 18 anni, è un’attrice; ha recitato in parti minori ne La grande bellezza di Paolo Sorrentino e nella fiction Solo per amore.

Ilary Blasi, estate d'amore con Bastian prima dello scontro in tribunale/ "Rapporto cresciuto, lei è rinata"

La coppia si è mostrata spesso insieme, anche durante una diretta dell’Isola dei Famosi per dare supporto a Ilary Blasi. I genitori di Cristian sembrano appoggiare la relazione del figlio con Melissa. Una prova di questo sono i “mi piace” che Francesco Totti e Blasi hanno messo ai teneri scatti tra i due ragazzi. Nelle foto pubblicate su Instagram, infatti, Cristian e Melissa si scambiano un dolce bacio sulle labbra e allegano il messaggio “love” alla foto. Non c’è dubbio che l’attrice sia entrata nelle grazie sia di mamma Ilary che di papà Totti.

Ilary Blasi affida sua figlia Chanel Totti alla sua agenzia/ Pronta a seguire le orme della mamma in TV?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meli🦋 (@melissamontii)

Cristian Totti e Melissa: la loro storia d’amore

La storia d’amore tra Cristian e Melissa è iniziata in un momento di grande turbamento per il figlio del calciatore. Quando la separazione tra i suoi genitori attirava sempre più interesse mediatico, la coppia muoveva i primi passi della relazione, mantenendo il massimo riserbo.

A ricostruire gli inizi della loro frequentazione ci ha pensato Pipol Gossip: ” in cui si legge: “Cristian Totti sempre più innamorato! Il figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi si mostra sui social felice in compagnia della bellissima fidanzata, Melissa. La ragazza, dagli occhi azzurri e i capelli castani, ha fatto perdere la testa (e il cuore) di Christian. I due ragazzi, sovente, postano sui loro rispettivi profili Instagram immagini delle loro giornate insieme, arricchite di frasi dolcissime e canzoni d’amore. “Ti amo” scrive lui, in ogni stories che riguarda la fidanzata”.

Divorzio Francesco Totti e Ilary Blasi: "Noemi Bocchi potrebbe essere convocata in tribunale"/ Lo scoop

© RIPRODUZIONE RISERVATA