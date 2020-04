Cristiana Calone, figlia Massimo Ranieri/ Il primo incontro solo un anno fa e…

Pubblicità

Il primo incontro fra Cristiana Calone e il padre Massimo Ranieri è avvenuto solo nel 2007, oltre dieci anni dopo di quando il cantante ha riconosciuto la figlia e le ha donato il proprio cognome. Nata dall’artista e l’ex compagna Franca Sebastiani, Cristiana ha raccontato tempo fa a Domenica Live com’è andata la prima volta che ha visto il padre: “Fino a quel momento lo avevo visto solo in tv. Il giorno che chiamò per la prima volta, mia madre sbiancò. Io gli dissi “Ciao papà”. Lui mi disse: “Che strano sentirsi chiamare così. Voglio che tu venga ospite nella mia trasmissione”. Io sono andata in jeans e maglietta, pensavo che sarei stata tra il pubblico. Invece, mi ha presentato ufficialmente. Dopo, io e la mamma siamo andati a casa da papà. Non si può vivere di rancore, di astio”. Anche se padre e figlia non si sono conosciuti per molto tempo, la Calone ricorda come la madre non abbia mai detto una parola fuori posto su Massimo.

Pubblicità

Cristiana Calone, figlia Massimo Ranieri: le parole della madre

“Mia madre mi ha sempre detto che lui mi ama“, ha sottolineato la figlia di Massimo Ranieri Cristiana Calone, “Papà c’è, per me, lo ringrazio pubblicamente perché grazie a lui ho una casa. Ogni mese mi paga un affitto e per me vuol dire tanto, perché ho un bambino di 5 anni [oggi 9, ndr]. Un figlio non può odiare un genitore. Sono sicura che lui mi ama, perché siamo uguali“. “Recito, ballo, tutte cose che amo. Ma facendo tutte queste cose meravigliose ne ho persa una molto importante“, ha detto invece Ranieri ai suoi ammiratori durante lo show Tutte donne tranne me, in cui ha scelto di parlare di Cristiana per la prima volta. “Quando avevo 19 anni, dopo una notte d’amore nacque una bambina che si chiama Cristiana ed è mia figlia“. Il cantante ha anche rivelato che cosa è accaduto tanti anni fa e perchè abbia tardato così tanto a incontrare per la prima volta la figlia. A convincerlo è stata la presenza della madre fra il pubblico ospitato per una sua trasmissione. “Mia madre, quando ha saputo che avevo una figlia, l’ha subito accettata dicendomi ‘I figli sò figlì’. Mio padre invece mi disse ìfa parlà o corè’. Ma ero un cantante molto famoso e avevo 19 anni“, ha detto ancora Ranieri, “Mi hanno trascinato via da questa storia dicendomi che era un danno alla mia immagine. Una parola che mi ha sempre fatto schifo. L’unico alibi che ho è che ero giovanissimo e inesperto”.

Pubblicità

Una figlia d’arte anche per la madre

Cristiana Calone è una figlia d’arte e non solo perchè suo padre è Massimo Ranieri. La madre è Franca Sebastiani, a sua volta cantante e scrittrice italiana e conosciuta all’inizio della sua carriera con l’alias Franchina. Il suo percorso artistico forse non è stato fortunato come quello di Massimo, ma non abbandonerà mai la sua passione nemmeno quando sceglierà di concentrarsi sulla scrittura. La donna è morta cinque anni fa, lasciando non solo Cristiana, ma anche la figlia Amalia, nata da un’altra relazione. Oggi, sabato 25 aprile 2020, Stasera sogna con Massimo andrà in onda nella prima serata di Rai 1. Da quel primo incontro fra Cristiana e il padre invece, ne è seguito un secondo in pubblico grazie ad un programma di Barbara d’Urso. Da molto tempo tuttavia non si sa alcuna notizia della Calone, ma alcuni dettagli sulla sua nascita sono stati raccontati a suo tempo dalla madre nel suo libro Rose rosse per te. Quando tutto ebbe inizio, pubblicato con l’editore Curcio. “Quando Cristiana è nata”, ha raccontato Franchina, “voleva venire in ospedale, ma i suoi produttori gliel’hanno impedito. Molti anni dopo si sono scusati con me dicendomi ‘Perdonaci, è che noi pensavamo a tutelare l’artista’”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA