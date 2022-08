Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony/ “Litigammo in passato, ero sempre sola…”

Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony, è intervenuta ai microfoni di “Unomattina Estate”, trasmissione di Rai Uno condotta da Massimiliano Ossini e Maria Soave. Proprio con la giornalista la cantante ha intrapreso una chiacchierata volta a celebrare la figura di suo padre: “Little Tony era un papà particolare, un grande artista sia fuori che dentro il palco – ha detto Cristiana Ciacci –. Era un eterno Peter Pan, un ragazzo a cui piaceva divertire e divertirsi e vivere a 100 all’ora, come faceva con le sue macchine. Era una persona di grande cuore, molto generosa, e questa è una delle cose che mi rende più orgogliosa di lui”.

Massimiliano Salvi, compagno di Cristiana Ciacci/ "La famiglia Bradford italiana"

La donna ha rivelato di avere cominciato a cantare con lui sul palco quando avevo 13 anni e di essergli rimasta accanto per un periodo di tempo pari complessivamente a 30 anni: “Una grande fortuna, senza dubbio, anche se io e mio padre abbiamo avuto un passato un po’ travagliato, nel quale ci sono state un po’ di litigate e di incomprensioni. Ero arrabbiata, in quanto ho sofferto tanto nella mia infanzia”. Cosa ha fatto soffrire da bambina Cristiana Ciacci?

Cristiana Ciacci, lotta con l'anoressia/ "Mio papà Little Tony si vergognava di me"

CRISTIANA CIACCI: “L’ULTIMA FRASE DI MIO PADRE LITTLE TONY È STATA…”

La figlia di Little Tony a “Unomattina Estate” ha detto di avere patito molto la solitudine: “Sono stata tanto sola… Mamma faceva la hostess di lungo viaggio, papà l’artista di successo. Dopo la morte di mia madre, purtroppo avvenuta troppo presto, quando avevo 17 anni, ho sentito l’esigenza di mettere un punto a questi rinfacciamenti, altrimenti io e mio padre non avremmo mai avuto ricordi felici. Il bene c’è sempre stato, si trattava soltanto di tirarlo fuori”.

CRISTIANA CIACCI, FIGLIA LITTLE TONY/ "Il giorno della sua morte fu molto brutto"

Cristiana Ciacci è oggi madre di cinque figli: “Ne avrei voluti fare altri due, ma il ginecologo mi ha minacciato”, ha scherzato la figlia di Little Tony, che ha concluso rivelando la frase che suole ripetere alla sua prole. Si tratta delle ultime parole pronunciate dal loro nonno: “Cerca di essere felice, perché vedi come passa in fretta questa vita?”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA