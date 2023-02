Cristiana Ciacci, figlia Little Tony, tuona contro Gino Paoli/ “Se non hai le pal*e…”

Cristiana Ciacci contro Gino Paoli: “Un’offesa bruttissima, fuori luogo…”

Nonostante il Festival di Sanremo 2023 sia ormai terminato da diversi giorni alcune circostanze avvenute sul palco dell’Ariston continuano a far discutere. Tra le ultime, Cristiana Ciacci si è letteralmente infuriata per le parole di Gino Paoli, riferite ad una aneddoto riguardante sia il padre, Little Tony, che sua madre. Questo il particolare racconto del cantautore: “Little Tony era venuto a fare il Cantagiro, poi è tornato a casa e la moglie… gli amici li aveva fatti tutti, in casa di Tony. Lui mi chiese: cosa si fa quando una donna ti tradisce?”.

Queste le dichiarazioni di Gino Paoli, un aneddoto privato su Little Tony che Cristiana Ciacci avrebbe preferito che non fosse condiviso. La donna inoltre, parlando a Fanpage, ha smentito in maniera piuttosto categorica la storia. “Gino Paoli ha dato del cornuto a mio padre e della poco di buono a mia madre. Un’offesa bruttissima, fuori luogo, fuori contesto e inopportuna: indelicata e anche ignorante perchè offende la memoria dei miei genitori morti che non possono replicare“. Inizia così il commento piuttosto duro di Cristiana Ciacci, palesemente infastidita dalla particolarità delle indiscrezioni sul conto dei genitori”.

La rabbia di Cristiana Ciacci dopo i racconti su Little Tony offerti da Gino Paoli al Festival di Sanremo è piuttosto palese nelle argomentazioni offerte a Fanpage: “Che mia madre se la siano ripassata tutti sono sicura che non sia mai successo conoscendo bene com’era fatta. Poi, che nei dodici anni in cui i miei genitori sono stati insieme, si possono essere traditi a vicenda: è probabile ma non nel modo in cui lo ha detto lui“. La figlia di Little Tony non nasconde inoltre il risentimento per non aver ricevuto nemmeno le scuse dal diretto interessato.

“Non sono arrivate le scuse, né pubbliche né private e già so che non arriveranno mai: chiedo scuse pubbliche perché l’offesa è stata pubblica. Serve una presa di coscienza, avere le palle di dire, ho detto una caz**ata, ho sbagliato, chiedo scusa“. Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony, verso la conclusione delle dichiarazioni rilasciate per Fanpage non esclude la possibilità di procedere per vie legali: “Sto consultando un legale, devo decidere se querelare Gino Paoli: mi prendo qualche giorno per riflettere, è stata una settimana frenetica. Sui conduttori presenti in quel momento, Amadeus e Gianni Morandi, infine spiega: “Si sono trovati in pieno imbarazzo… cosa avrebbero potuto fare? Morandi credo si aspettasse un aneddoto di diverso tipo, un ricordo simpatico“.











