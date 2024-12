Cristiana Conti e l’amore con l’ex compagno Maxime Mbandà

Maxime Mbandà è entrato nella casa del Grande Fratello 2024 da una settimana ma si sta già lasciando andare a dichiarazioni importanti raccontando quella che è stata, finora, la sua vita. Il rugbista che, nella casa più spiata d’Italia si è avvicinato subito ad Amanda Lecciso ammettendo di avere un interesse per lei, durante una chiacchierata in giardino con Shaila Gatta e Bernardo Cherubini, si è lasciato andare parlando dell’ex compagna. Maxime ha così parlato di Cristiana Conti, la donna con cui ha condiviso undici anni della sua vita e con cui ha formato una famiglia con la nascita di Mata Leone e Celeste Matilde.

I due si sono conosciuti quando entrambi erano molto giovani iniziando poi a convivere. Pensando al percorso fatto insieme, Maxime ammette di aver fatto, in alcuni casi, delle scelte affrettate aggiungendo, però, di non rimpiangere nulla. Nonostante la giovane età, entrambi sono sempre riusciti a vivere il rapporto di coppia senza perdere la libertà di essere due individui. “Se hai scelto lei come madre dei tuoi figli ci sarà un perché” afferma Shaila che riceve poi la conferma di Maxime.

Maxime Mbandà e il rapporto con i figli Mata Leone e Celeste Matilde

Diventato papà quando era ancora molto giovane, Maxime Mbandà, confrontandosi con Amanda Lecciso, ha ammesso di aver capito il grande amore per i figli solo con il tempo. “L’amore per mio figlio non è scoppiato subito”, ha spiegato il rugbista che, dopo la separazione dall’ex compagna, ha fatto più fatica a costruire un rapporto con i suoi bambini non vedendoli molto.

Maxime, tuttavia, è convinto che sia importante la qualità del tempo e non la quantità sottolineando di fare di tutto per dedicarsi ai bambini quando sono con lui. “Dormono anche con me, io in mezzo e loro ai lati per poterli abbracciare”, ha svelato il rugbista che, in occasione del Natale, potrebbe ricevere una dolce sorpresa dai suoi bambini.

