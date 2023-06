Cristiana Pedersoli, chi è la figlia di Bud Spencer/ Il ricordo del papà: “Era giocherellone”

Cristiana Pedersoli, chi è la figlia di Bud Spencer

Oggi pomeriggio viene omaggiato il ricordo di Bud Spencer a Oggi è un altro giorno, nel salotto di Serena Bortone. Ospite del programma è la figlia Cristiana, che ricorderà il papà, la sua carriera e i suoi preziosi insegnamenti, regalando al pubblico un ritratto dell’uomo oltre l’attore e l’amato volto televisivo. Cristiana Pedersoli è nata dal matrimonio tra papà Carlo e mamma Maria Amato: la coppia si sposò nel 1960 e, dopo la nascita del primogenito Giuseppe nel 1961, nacque la secondogenita Cristiana nel 1962.

La figlia dell’attore si è rivelata più volte custode della memoria del padre, il cui ricordo è stato omaggiato in più occasioni. Per esempio, nel 2020 ha pubblicato un libro dal titolo Bud. Un gigante per papà, un diario di ricordi di famiglia in cui ha offerto un ampio ritratto dell’amato papà.

Cristiana Pedersoli e il ricordo del papà

Anche in televisione Cristiana Pedersoli ha spesso parlato di papà Bud Spencer, come in occasione dell’intervista a Uno Weekend rilasciata nel 2021. “Era molto divertente, giocherellone, gli piaceva avere tanta gente attorno, amici, fare pranzi conviviali, poi gli piaceva cantare, ballare” aveva svelato.

Tantissimi gli insegnamenti ricevuti dal padre, che è stato la colonna portante della loro famiglia. In particolare, la Pedersoli aveva voluto affettuosamente ricordare uno dei grandi motti del mitico Bud: “Era ‘futtitinne’, voleva allontanare tutto ciò che era negativo che potesse portargli dispiacere. Cosa mi ha lasciato? La sua voce che mi rimbomba, le sue mani calde e questa presenza che è sempre qui con me, non mi abbandona mai sono ancora qui a parlarne con tutta le gente che mi scrive. Lui era un gigante buono, aveva un’energia quando entrava nelle stanze che ti dava una forza incredibile“.

