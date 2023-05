Cristiana Polegri, moglie Stefano Fresi/ “Non siamo ancora sposati”. Figlio Lorenzo

Cristiana Polegri, chi è la moglie di Stefano Fresi

Stefano Fresi sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 12 maggio, di Oggi è un altro giorno. L’attore è uno dei protagonisti di “Vivere non è un gioco da ragazzi”, serie tv in tre serate in prima visione su Rai 1 da lunedì 15 maggio alle 21.25. Stefano Fresi è sposato con Cristiana Polegri, cantante e sassofonista.

In realtà i due artisti non sono ancora sposati: “Io le ho fatto la proposta con tanto di anello e inginocchiamento poi è arrivato il Covid e lo abbiamo preso come un segno… Non c’è mai tempo, facciamo il viaggio di nozze in cucina”, hanno rivelato nel salotto di Rai 1. La coppia ha un figlio, Lorenzo. Cristiana è nata a Roma il 21 giugno 1971. Nel 1998 ha iniziato a lavorare nelle orchestre televisive come cantante e sassofonista: è la sassofonista della trasmissione I fatti vostri, su Rai 2.

Cristiana Polegri e Stefano Fresi: insieme da quasi 20 anni

Cristiana Polegri e Stefano Fresi stanno insieme da quasi 20 anni. Nel salotto di Verissimo, l’attore ha raccontato come è iniziata la loro storia d’amore: “Ci conoscemmo qualche anno prima, nel 1997, incrociandoci nei corridoi Rai – partecipavamo a due diverse trasmissioni – per poi metterci insieme nel 2004, quando per una strana coincidenza abbiamo cominciato a uscire con amici in comune e ci siamo innamorati perdutamente”. A Interviste Romane, Cristiana ha rivelato che Stefano l’ha conquistato con un lungo corteggiamento epistolare: “Mi ha scritto tantissimi messaggi, sia con il telefonino che cartacei, una corrispondenza di sei mesi, con messaggi meravigliosi, alla Cyrano De Bergerac. Così mi ha conquistata”.

